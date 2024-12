Co kdybychom letos zkusili tradiční medovník trochu jinak? Malé medovníkové kuličky zmizí ze stolu dřív, než řeknete med. Jsou jednoduché na přípravu a chutnají stejně skvěle jako klasický dezert. Ideální volba pro každého, kdo chce vánoční cukroví trochu ozvláštnit a překvapit rodinu něčím novým.

Medovník, jak ho známe dnes, se inspiroval tradičními ruskými dezerty a původně vznikl na carském dvoře v 19. století. Legenda praví, že car Alexandr I. chtěl vytvořit zákusek, který by svou vůní připomínal včelí úl, a tak vznikl první recept.

Med v něm není jen pro chuť. Má konzervační účinky, díky kterým dezert vydrží dlouho vláčný. Původní recept obsahoval také špetku koření, například skořici nebo hřebíček, které dnes najdete spíše v jeho alternativních verzích.

Těsto

V míse smíchejte 500 gramů hladké mouky s 2 lžičkami jedlé sody. V jiné misce vyšlehejte 2 vejce s 200 gramy moučkového cukru, přidejte 60 gramů rozpuštěného másla a 4 lžíce medu. Do této směsi postupně přisypávejte mouku, dokud nezískáte hladké těsto. Těsto rozdělte na dvě části, vyválejte je na pečicí papír do tenkých plátů a pečte v troubě předehřáté na 180 °C asi deset minut. Pláty nechte vychladnout.

Z vychladlých plátů vytvořte drobenku. Můžete je nalámat na menší kousky a rozemlít mixérem nebo ručně pomocí válečku. Tato drobenka bude tvořit základ kuliček. Na krém si vyšlehejte změklé máslo a postupně do něj přidávejte karamelové kondenzované mléko. Výsledný krém by měl být hladký a jemný.

Do krému postupně zapracujte připravenou drobenku, dokud nevznikne tvárná hmota. Pokud by byla směs příliš řídká, přidejte více drobenky, pokud naopak příliš hustá, můžete přidat lžičku mléka. Hotovou směs zakryjte potravinářskou fólií a dejte ji alespoň na dvě hodiny do lednice, aby ztuhla a lépe se s ní pracovalo.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Medovníkové kuličky jsou skvělou volbou nejen na vánoční stůl, ale také jako drobný dárek pro vaše blízké. Zabalte je do ozdobné krabičky nebo pytlíčku a potěšte někoho, koho máte rádi.

Kuličky

Jakmile směs ztuhne, začněte tvarovat malé kuličky o velikosti vlašského ořechu. Každou kuličku obalte v mletých oříšcích nebo jemně drcených sušenkách, podle toho, co máte rádi. Můžete také vyzkoušet obalení v kakau nebo kokosu, pokud chcete chuť trochu ozvláštnit. Hotové kuličky naskládejte do papírových košíčků a uložte je do lednice.

Před podáváním nechte kuličky odležet, ideálně přes noc. Chutě se krásně propojí a dezert získá na vláčnosti. Medovníkové kuličky jsou skvělou volbou nejen na vánoční stůl, ale také jako drobný dárek pro vaše blízké. Zabalte je do ozdobné krabičky nebo pytlíčku a potěšte někoho, koho máte rádi.

