Medový velikonoční beránek: Úžasně voní a lepší chuť už nevymyslíte!

Receptů na přípravu tradičního velikonočního beránka existuje snad nespočet. A najít mezi nimi pak takový, podle nějž se beránek zaručeně povede a bude skvěle chutnat, je tvrdým oříškem. Ten správný postup už ale hledat nemusíte. Medový beránek bude ten pravý, určitě si ho okamžitě zamilujete.

Jedním ze symbolů Velikonoc je bezesporu sladký velikonoční beránek. V posledních letech ho ale peče stále méně a méně lidí, protože se většinou nesní a končí v odpadcích. Za takový výsledek často může špatný recept, kvůli kterému bývá beránek velmi suchý, dusivý a nenabízí žádnou zajímavou chuť. Když ale upečete medového beránka, můžete si být jisti tím, že splní jak svůj dekorativní účel, tak pohladí chuťové pohárky celé rodiny.

Proč je beránek symbolem Velikonoc

Pletení pomlázky, barvení vajíček, kočičky ve váze anebo třeba koleda. K Velikonocům se zkrátka pojí mnoho tradic a jednou z nich je kromě zmíněných také pečení velikonočního beránka. Ten se zpravidla připravuje z třeného těsta a peče se ve speciální formě. V období Velikonoc zdobí slavnostní tabuli. Kolem krku se mu váže mašle, oči, nos a ústa se pak tvoří s pomocí hřebíčků. Proč má ale vlastně pečený beránek v období Velikonoc tak významnou roli?

Beránek představuje čistotu, poslušnost, upřímnost i nevinnost. Zdroj: shutterstock.com

Beránek je už po tisíciletí považován za symbol čistoty a nevinnosti. Ostatně i proto bývá sám Ježíš Kristus nazýván beránkem Božím. Tradice tedy vychází z náboženství. A protože jsou Velikonoce svátkem Kristova znovuzrození, nesmí při nich beránek zkrátka chybět. Alespoň v podobě moučníku.

Forma na beránka

Ještě předtím, než se pustíte do pečení velikonočního beránka, obstarejte si kvalitní formu. Právě ta je totiž základem úspěchu. S formou z nekvalitního materiálu se akorát dostanete do situace, kdy beránek nepůjde vyklopit a vás pak absolutně v dalších letech přejde chuť na to beránka péct. Mnozí by jistě mohli vyprávět…

Aby byl beránek krásný a nepotrhal se při vyklápění z formy, je třeba disponovat opravdu kvalitní formou. Zdroj: stockcreations/Shutterstock.com

Vůbec nejlepší je forma keramická, skleněná anebo plechová. Tyto materiály totiž velmi dobře vedou teplo, a tak se bude beránek péct rovnoměrně. I když se například silikonová forma může zdát jako skvělý pomocník, beránka v ní nepečte. Špatně se s ní manipuluje a beránek v drtivě většině případu není po vyjmutí z trouby řádně upečen.

Medový velikonoční beránek

Aby měl beránek opravdu skvělou chuť, je třeba těsto nějak ozvláštnit. A to například medem, který beránka navíc krásně zvláční.

Na samotném začátku pečení si rozklepněte 4 vejce a oddělte žloutky od bílků. Žloutky pak dejte do větší mísy, přidejte k nim 150 gramů krupicového cukru a také 150 gramů medu. Všechno společně vyšlehejte do pěny. Pak ke směsi přidejte 3 lžíce studené vody, 1 lžičku mleté skořice, 1 větší špetku citronové kůry a 1 lžíci rumu. Opět těsto prošlehejte.

V čisté míse smíchejte 180 gramů polohrubé mouky, 170 gramů hladké mouky a 1 sáček prášku do pečiva. Pak suché suroviny nasypte do vaječné směsi a promíchejte. Případně do těsta můžete přidat ještě 1 hrst rozinek. Nakonec si z bílků vyšlehejte pevný sníh a ten opatrně vmíchejte do těsta na medového velikonočního beránka.

Formu na beránka si důkladně vymažte máslem a vysypte strouhankou. Nalijte do ní hotové těsto a dejte beránka péct do trouby vyhřáté na 160 stupňů zhruba na 50 minut. Hotového beránka vyklopte ještě horkého z formy, nechte zcela vychladnout a můžete jej poprášit moučkovým cukrem. Případně mu ještě s pomocí koření vytvořit tvář.