Máslo s medvědím česnekem: Jak vyrobit pochoutku, která ochrání před nemocemi

O medvědím česneku už jste jistě slyšeli a možná i víte, kde jej v lesíku najít. Pokud jste si pár listů natrhali, můžete si doma připravit také výborné máslo. Je to nejen velká dobrota, medvědí česnek také léčí.

Medvědí česnek chutná i léčí

Stejně jako česnek i ten medvědí je oblíbený jako domácí prostředek proti všelijakým neduhům a nemocem. Medvědí česnek lze výborně uplatnit v kuchyni. Je to rozhodně skvělá možnost, jak si obohatit jídelníček o bylinu, která se sbírá jen na jaře. Proč nespojit příjemné s užitečným? Máslo s medvědím česnekem je vynikající jen tak na chleba nebo rozpečenou bagetu, a zároveň je pomocníkem při nachlazení i jako prevence.

Zdroj: Iva Vagnerova / Shutterstock.com

Proč lidé milují medvědí česnek?

Medvědí česnek je silně aromatická bylina, která stejně jako česnek obsahuje silice a hořčiny i minerály. Také je bohatý na vitamín C. Díky těmto uvedeným látkám jde o vskutku významnou léčivku, ale s množstvím požitého medvědího česneku se to nesmí přehánět. Má sice antibiotické, antioxidační a protizánětlivé účinky, ale působí projímavě a močopudně. I prudké nebo dlouhodobé snížení krevního tlaku by vám mohlo udělat problémy. Pomůže vám i proti zánětům dýchacích cest či projevům astma. Konzumace několika chlebů s máslem z medvědího česneku by vám však neměla působit sebemenší problémy. Jedině snad pokud jste na čisnekové aroma a silice citliví. Nezapomeňte, že máslo není nutné mazat na chleba. Klidně jej použijte pro přípravu míchaných vajíček nebo jiných pokrmů. Buďte kreativní.

I medvědího česneku s mírou!

Z medvědího česneku je vhodné sbírat především listy. Buďte rozumní a nepřehánějte to. Devastace lesů a hájů jen kvůli tomu, že je něco zdarma, je nejen smutná, ale nakonec vede k zákazu sběru. Dejte si také pozor na to, zda není oblast, kam se na medvědí česnek chystáte, chráněná. Pak vás může čekat i pokuta!

Listy medvědího česneku lze použít stejně jako česnek nebo pažitku do pomazánek, salátů nebo na posypání chleba či přimíchání do omelety. I máslo či pesto si vyrobíte snadno doma!

Z medvědího česneku můžete připravit i výborné pesto. Zdroj: Shutterstock.com

Jak připravit máslo s medvědím česnekem?

Je to nesmírně jednoduché. Celé máslo nechejte změknout a vmíchejte do něj zhruba 60 g jemně nakrájených listů medvědího česneku a špetku soli. Dobře promíchejte. Chcete-li, můžete máslo s česnekem trochu vyšlehat ručním mixérem.

Dejte do nádoby, ve které může v lednici opět ztuhnout nebo jej zabalte do potravinářské folie a vytvarujte do válečku, abyste z něj mohli později pěkně ukrajovat.