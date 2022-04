Už roste! Medvědí česnek je zdravotní zázrak. Tipy na TOP recepty

Medvědí česnek (botanicky česnek medvědí, Allium ursinum) prožil v posledním desetiletí v českých kuchyních renesanci. Právě teď je ideální doba vyrazit do lesa a natrhat si bylinku ve vlhkých svazích kolem potůčků. Ale pozor, nesmí to být v rezervacích ani na jinak chráněném území, kde to zakazuje zákon. Nespleťte si ho s konvalinkami či ocúny, ale hlavně ho netrhejte i s cibulkami, mohli byste stanoviště nenávratně poškodit.

Pesto z medvědího česneku

Jedna z nejjednodušších věcí, které můžete z medvědího česneku vyrobit. Využijete ji pak v mnoha dalších receptech.

2 malé skleničky, 10 minut

150 g medvědího česneku • 50 g slunečnicových semínek (nebo loupaných mandlí či kešu ořechů) • 50 g parmazánu • 1 rovná lžička soli • 100–150 ml olivového oleje

1. Česnekové listy operte a nechte uschnout. Nasekejte je nahrubo a dejte do mixéru.

2. Přidejte slunečnicová semínka, kousek parmazánu, sůl a asi 100 ml olivového oleje, hodí se i slunečnicový nebo řepkový, ale používejte jen v kvalitě pro studenou kuchyni – lisovaný zastudena. Ten si uchová všechny hodnotné látky a spoustu chutě a vůně, z klasického stolního oleje by jemné pesto nevyniklo.

3. Rozmixujte dohladka. Přendejte do skleniček, podle potřeby ještě trochu zalijte olejem, zavíčkujte a uchovávejte v lednici.

Polévka z medvědího česneku Zdroj: Shutterstock.com

Polévka z medvědího česneku

Lahodná bylina brzkého jara je skvělá na dochucení i jako hlavní ingredience. Pokud ho máte dost, určitě ochutnejte tuto polévku.

4 porce, 35 minut

1 cibule • 2 lžíce oleje • 600 g brambor • 1 l zeleninového vývaru • sůl a pepř • muškátový květ • 2–3 hrsti medvědího česneku • 100 ml smetany ke šlehání

1. Cibuli nakrájejte najemno a osmahněte na oleji, dokud nezesklovatí. Mezitím brambory oškrábejte a nakrájejte na malé kousky – rychleji se uvaří. Přidejte je k cibuli, zlehka orestujte a zalijte vývarem.

2. Osolte, opepřete, přidejte špetku muškátového květu a uvařte úplně doměkka, klidně je lehce rozvařte. Polévku odstavte z plotny.

3. Přidejte medvědí česnek a nechte jej jen spařit, vařením by přišel o barvu i svěžest. Polévku rozmixujte dohladka, podle chuti přidejte smetanu. Podle potřeby dosolte a podávejte. Pokud už česnek kvete, polévku klidně dozdobte jeho květy.

Palačinky s medvědím česnekem Zdroj: Shutterstock.com

Palačinky s medvědím česnekem

Palačinky doplněné divokým česnekem jsou obzvlášť svěží, lehce pikantní a neodolatelné!

8 palačinek, 40 minut

250 g polohrubé mouky • 1 vejce • 500 ml mléka • sůl • muškátový oříšek • 2–3 hrsti medvědího česneku (případně méně a zbytek nahraďte baby špenátem) • přepuštěné máslo na smažení

1. Mouku nasypte do mísy, přidejte vejce, mléko, 1 rovnou lžičku soli a špetku mletého muškátového oříšku a metličkou prošlehejte, aby nezůstaly hrudky mouky. Nechte asi 20 minut odstát, aby mouka pořádně provlhla a aktivoval se lepek. Do odstátého těsta vmíchejte nahrubo nasekaný medvědí česnek.

2. V pořádně rozehřáté pánvi rozpusťte kousek másla. Do pánve nalijte naběračku těsta a krouživým pohybem ho rozlijte po celé její ploše. Opékejte, dokud těsto na povrchu celé neztuhne. Pak palačinku otočte a nechte chvilku opéct i z druhé strany. Takto pokračujte i se zbylým těstem.

3. Jako samostatný chod je můžete potřít máslem a posypat nastrouhaným sýrem nebo jen máčet v omáčce z osolené a opepřené zakysané smetany a tvarohu.

Risotto z medvědího česneku Zdroj: Shutterstock.com

Risotto z medvědího česneku

Klasické italské krémové risotto, kterého dosáhnete díky spoustě másla a parmazánu, o zelenou barvu už se postará divoký česnek.

4 porce, 35 minut

3 hrnky zeleninového vývaru • 2 lžíce másla • 2 šalotky nebo 1 cibule • 2 hrnky (asi 350 g) kulatozrnné rýže (např. odrůdy carnaroli nebo arborio) • sůl a pepř • 100 ml suchého bílého vína • 2 hrsti medvědího česneku • 50 g studeného másla • 50 g strouhaného parmazánu

1. V kastrolku ohřejte vývar a udržujte jej vroucí. V hluboké pánvi rozehřejte kousek másla a nechte na něm zesklovatět jemně nakrájenou šalotku nebo cibuli – nesmí začít zlátnout. Přisypte rýži (tu předtím rozhodně neproplachujte, škrob je potřeba pro dosažení krémové konzistence) a promíchejte s máslem, až také začne lehce sklovatět. Podlijte vínem a promíchejte – alkohol se prudce odpaří a rýže většinu tekutiny během pár chvil vsákne. Osolte.

2. Po naběračkách přidávejte vroucí vývar. Vždy přilijte, promíchejte, a teprve když je většina tekutiny vsáknutá do rýže, přidejte další naběračku vývaru. Díky tomuto postupu se uvolní maximum rýžového škrobu.

3. V hrnku vroucí vody spařte medvědí česnek a rozmixujte dohladka. Na závěr přípravy rýže přidejte stejným způsobem jako vývar česnekovou směs, která rýži obarví dozelena. Když je rýže hotová akorát na skus, odstavte pánev z plotny a do rýže vařečkou zašlehejte kousek studeného másla – teplota je důležitá, aby risotto bylo krémové, a ne mastné, z teplého měkkého másla by zůstala rýže plovoucí v máselném tuku. Nakonec vmíchejte nastrouhaný parmazán. Ihned podávejte ozdobené květy medvědího česneku.

Pirohy plněné tvarohem a bramborami Zdroj: Shutterstock.com

Pirohy plněné tvarohem a bramborami

Klasické jídlo východních Slovanů doplňte o medvědí česnek. Dodá mu svěží jarní šmrnc.

4 porce, 1,5 hodiny

600 g brambor • sůl a pepř • 1 lžíce másla • ½ cibule • 150 g tvarohu • 4–6 lžic pesta z medvědího česneku (viz recept na úvodní straně) Na těsto: 2 hrnky hladké mouky • sůl • 1 vejce • 1–1,5 hrnku hladké mouky

1. Brambory uvařte v osolené vodě ve slupce doměkka. Nechte zchladnout, oloupejte je a rozšťouchejte je. Na másle osmahněte jemně nakrájenou cibuli. Přidejte ji spolu s tvarohem k bramborám a podle chuti ještě osolte a opepřete. Hladkou mouku smíchejte se solí, vejcem a vodou – té nejdřív dejte jen část a až podle potřeby přidávejte.

2. Zadělejte hladké těsto, které nechte asi 20 minut odpočinout. Pak ho rozválejte na pomoučené pracovní ploše na asi 3 mm silný plát. Z něj vykrájejte kruhy o průměru asi 5–7 cm. Doprostřed každého dejte lžící trochu náplně, okraje potřete vodou, přeložte na polovinu a vidličkou nebo prsty okraje umačkejte, aby náplň při vaření nevytekla.

3. Po částech je uvařte v osolené vodě doměkka, trvá to asi 5 minut. Po vyndání je smíchejte s pestem z medvědího česneku a můžete podávat.

Salát z vařených vajec a medvědího česneku Zdroj: Shutterstock.com

Salát z vařených vajec a medvědího česneku

Krása se skrývá v jednoduchosti – a přesně takový je i tento salát. Využijete ho jako sytou svačinu i plnohodnotný oběd.

4 porce, 20 minut

5 vajec • 1 menší salátová okurka • 3 jarní cibulky • hrst medvědího česneku • 3 lžíce majonézy • sůl a pepř

1. Vejce uvařte natvrdo. Prudce je zchlaďte ve studené vodě a oloupejte. Pak je nakrájejte na kousky.

2. Přidejte nadrobno nakrájenou salátovou okurku, jemně nakrájené jarní cibulky a medvědí česnek.

3. Promíchejte s majonézou, solí a pepřem a podávejte – klidně ještě vlahé.

Zelená šakšuka Zdroj: Shutterstock.com

Zelená šakšuka

Velmi oblíbené jídlo v celé severní Africe a na Blízkém východě si zamilujete i vy. Stačí pořádná porce zeleniny a pár vajec, jen místo račat dáte medvědí česnek.

4 porce, 30 minut

1 cibule • olivový olej • 2 stroužky česneku • podle chuti ½–1 zelená chilli paprička • ½ lžičky římského kmínu • ½ lžičky uzené mleté papriky • 3 stonky řapíkatého celeru • ½ pórku • 1 svazek jarní cibulky s natí • 2 hrsti medvědího česneku • 200 g mladých listů, např. baby špenát, lístky červené řepy, kopřivy atd. • 4 vejce • sůl

1. Cibuli nakrájejte najemno a zpěňte ji na olivovém oleji. Přidejte prolisovaný česnek a jemně nasekanou chilli papričku a nechte rozvonět. Zaprašte římským kmínem a uzenou paprikou a promíchejte. Přidejte nakrájený řapíkatý celer, kroužky pórku a na větší kousky nakrájenou nať jarních cibulek.

2. Osmahněte, osolte, a když se odpaří všechna přebytečná tekutina, přidejte medvědí česnek a další mladé zelené listy. Vše promíchejte a ve směsi udělejte vařečkou 4 důlky. Do těch rozklepněte vejce, osolte žloutky a nechte opékat, dokud nejsou vejce hotová. Urychlit to můžete přikrytím, počítejte ale s tím, že povrch žloutků se zatáhne světlým povlakem z bílku. Podle chuti opepřete a můžete podávat.

3x PEČIVO S MEDVĚDÍM ČESNEKEM

VZHLEDEM K JEMNÉ PIKANTNOSTI MEDVĚDÍHO ČESNEKU JE IDEÁLNÍ, KDYŽ HO PŘI PŘÍPRAVĚ OBLÍBENÉHO PEČIVA POUŽIJETE JAKO KOŘENÍ.

Medvědí chleba Zdroj: Shutterstock.com

Medvědí chleba

Troubu zapněte na 190 °C. Prosejte 200 g celozrnné mouky s 275 g chlebové pšeničné mouky, 1 vrchovatou lžičkou jedlé sody, hrstí nahrubo nasekaného medvědího česneku a 1 zarovnanou lžičkou soli. Přidejte 350 ml podmáslí, 1 prošlehané vejce a 1 lžíci medu. Vypracujte hladké těsto, pokud by bylo příliš lepivé, přidejte ještě trochu mouky. Z těsta vytvarujte bochánek, který uložte do formy – kulaté nebo třeba na biskupský chlebíček. Lehce poprašte moukou, vložte do trouby a pečte asi 35–40 minut dozlatova.

Rolky plněné divokým česnekem Zdroj: Shutterstock.com

Rolky plněné divokým česnekem

Troubu zapněte na 200 °C. Smíchejte 250 g hladké mouky s ½ lžičky jedlé sody, trochou soli, 175 ml mléka a 1 lžičkou strouhané citronové kůry. Vypracujte hladké těsto, které nechte asi 10 minut odpočinout. Pak ho na pomoučené pracovní ploše rozválejte na asi 5 mm silný plát. Ten potřete vrstvou pesta z medvědího česneku a zaviňte roládu. Nakrájejte na 1,5 cm silné plátky. Vzniklé šneky klaďte kousek od sebe na plech vyložený pečicím papírem. Potřete rozšlehaným vejcem a pečte 15 minut dozlatova.

Trhací chlebík s medvědím česnekem Zdroj: Shutterstock.com

Trhací chlebík s medvědím česnekem

Smíchejte 500 g hladké mouky se 7 g sušeného droždí, 1 lžičkou cukru a solí. Přilijte 200 ml vlažné vody, 50 ml olivového oleje a 2 prošlehaná vejce. Zadělejte hladké těsto, které nechte asi 1 hodinou na teplém místě kynout, dokud nezdvojnásobí svůj objem. Mezitím si připravte bylinkové máslo: 120 g měkkého másla promixujte s 1 lžící slunečnicových semínek a hrstí medvědího česneku. Přidejte 1 lžičku citronové kůry, 2 stroužky česneku, hrst baby špenátu nebo oblíbených bylinek (např. petrželky, šalvěje, trochy tymiánu) a 1 lžičku soli. Promíchejte a nechte i nadále na teplém místě, aby máslo neztuhlo.

Troubu zapněte na 180 °C. Nakynuté těsto rozválejte na pomoučené pracovní ploše na asi 2 mm silný plát. Ten po celé ploše potřete vrstvou ochuceného másla a posypte oblíbeným strouhaným sýrem. Rádélkem nakrájejte na pruhy široké, jako je forma na biskupský chlebíček, a naskládejte je na sebe. Pak rozkrájejte na čtverce, které po vrstvách skládejte kolmo do připravené formy na biskupský chlebíček. Pečte asi 35 minut dozlatova.

Medvědí česnek dodá pokrmům jemně česnekovou, ale neštiplavou chuť a vůni, navíc po něm nepálí žáha.

Zdroj: VLM Media

Zdroj: Časopis Receptář