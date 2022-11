Vánoční perníčky a medovníčky: Tyto jsou fantastické a měkoučké jako peřinka

Nádherně voní a rozplývají se na jazyku. Dříve byly symbolem bohatství. Dnes si bez nich nedovedeme představit vánoční čas. My vám poradíme, jak na lahodné a ihned měkké perníčky i nadýchané medovníčky.

Receptur na to nejdokonalejší perníkové těsto najdete nespočet. Někdo do něj pro zjemnění přidává mandle, někdo si míchá směs koření sám. Většinou jsou to právě perníčky, kterými hospodyňky začínají adventní pečení, důvod je prostý, toto voňavé cukroví potřebuje svůj čas. My vám ale přinášíme recept na perníčky, které budou měkoučké hned.

Vánoční perníčky

Jak tedy na ty nejměkčí a nejlahodnější perníčky? Postup je jednoduchý, podívejte se na video:

Potřebujete kuchyňského robota nebo mixér a několik ingrediencí. Do mísy prosejte 500 gramů hladké mouky, hned v zápětí přidejte 180 gramů moučkového cukru. Pokud jsou v něm hrudky, můžete je rozmělnit stěrkou na těsto. Pak přisypte 2 lžíce kakaa, 1 balení prášku do perníku a 1 lžičku perníkového koření. Jakmile máte v míse všechny sypké ingredience, přidejte ty tekuté. Nejprve 70 gramů rozpuštěného vychladlého másla, 2 celá vejce a 80 gramů medu.

Těsto na perníčky zpracujte buď hned, nebo jej nechte odležet v lednici. Zdroj: 123rf

Všechno smíchat dohromady

Všechny ingredience v míse smíchejte dohromady. Když je hmota kompaktní, přendejte těsto na pracovní plochu a řádně jej prohněťte rukama. Perníčky můžete začít vykrajovat a upéct ještě ten den v předehřáté troubě na 170 °C za zhruba 8 minut. V případě, že nemáte dostatek času, klidně si pečení perníčků nechte na následující den. Těsto v ledničce vydrží a výsledné perníčky budou stejně krásně měkké.

Jak na lesklé perníčky

Perníčky se potírají žloutkem rozmíchaným se lžící vody. Když cukroví potřete ještě před tím, než jej vložíte do trouby, budou na sobě mít perníčky krásný žíhaný efekt. Pokud žloutkovou směs nanesete na právě upečené, ještě horké perníčky, budou mít naopak krásně lesklý hladký povrch.

Povrch perníčků potřete žloutkem se lžící vody. Budou pak krásně lesklé. Zdroj: 123rf

Andělské medovníčky

Jak na medovníčky, se podívejte ve videu:

K Vánocům se bezesporu hodí i mini verze medovníků. Jakmile je zkusíte, věřte, že obsadí první příčky nejoblíbenějšího cukroví. V míse smíchejte 120 gramů změklého másla, 100 gramů medu a 140 gramů moučkového cukru. Přidejte 2 vejce pokojové teploty a umíchejte řidší těsto. Úplně na závěr přisypte 500 gramů hladké mouky smíchané se 2 lžičkami jedlé sody.

Jakmile se vám podaří vypracovat hladké těsto, zabalte jej do potravinové fólie a nechte v ledničce odpočinout do druhého dne. Pak už těsto jen vyválejte na pláty a vykrajujte z něj zhruba tří až čtyř centimetrová kolečka. Ty pak pečte v troubě rozehřáté na 150°C, stačit by mělo pět minut. Část upečených koleček (asi 25 kousků) odložte stranou a rozdrťte. Pak v drti budete zkompletované medovníčky obalovat.

Čas na krém

Mezitím si připravte krém. 1 plechovku kondenzovaného mléka vařte ve vodní lázni na mírném plameni přes dvě hodiny (anebo si kupte už karamelové). Nechte vychladnout a zašlehejte do něj kostku másla pokojové teploty.

Zkompletujte a je hotovo

Zbývá už jen zkompletovat jednotlivé dortíčky. Spodní kolečko pomažte povidly, prostřední karamelovým krémem a přiklopte třetím kolečkem. Takto slepené dortíčky dejte ztuhnout aspoň na hodinu do chladničky, pak je obmažte zbylým krémem ze všech stran a obalte ve směsi připravené drti smíchané s 200 gramy mletých vlašských ořechů.

