Skvostné meruňkové knedlíky z tvarohového těsta, které se vždycky povedou

Sezóna meruněk je v plném proudu a vám už lezou kompoty, bublaniny a džemy krkem? Zkoušeli jste však skvělé ovocné knedlíky z tvarohového těsta? Pokud ne, tak neváhejte, uvidíte, že si pochutná celá rodina a děti především!

Variací na ovocné knedlíky je celá řada. Nejenže do nich lze použít téměř každé letní ovoce ze zahrádky, ale navíc můžete vyzkoušet i několik druhů těsta. Kynuté, bramborové i tvarohové, stačí se jen rozhodnout, které vám bude chutnat více. My vám přinášíme recept na rychlé, snadné a chutné meruňkové knedlíky z tvarohového těsta.

Recept na první ovocné knedlíky se objevil na českém území už v 17.století. Tehdy se ale smažily a vždy se plnily jen švestkami. Teprve poté se začaly vařit. Vařené už se posypávaly mákem nebo tvarohem. Bohaté rodiny je dokonce polévaly máslem nebo smetanou.

Meruňky do knedlíků vždy vypeckujte. Zdroj: Shutterstock

Ovocné knedlíky mají velkou tradici u nás i v okolních zemích

V Česku má sice tento pokrm velkou tradici, ale objevuje se i v okolních zemích. Nejvíce v Rakousku, Německu a Polsku. Jako hlavní chod se ovocné knedlíky podávaly od června do září. Kromě meruněk se do nich používaly jahody, borůvky či třešně. Na podzim se pak plnily rebarborou a švestkami.

Ovocné knedlíky si zamiloval následovník rakousko-uherského trůnu arcivévoda František Ferdinand d´Este, který si je nechával na Konopišti pravidelně připravovat. Byly také nejoblíbenějším jídlem prvního československého prezidenta T.G. Masaryka. No a vyhlášený francouzský gurmán Edouard de Pomiane je dokonce zařadil mezi deset nejlepších jídel světa. Ve světě se ale podávají spíše jako teplý dezert, než jako hlavní chod.

Tvaroh smíchejte se všemi přísadami a vytvořte hladké nelepivé těsto na knedlíky. Zdroj: Shutterstock

Snadné meruňkové knedlíky z tvarohového těsta

Na přípravu skvělých meruňkových knedlíků z tvarohového těsta bude potřebovat meruňky, 250 g tvarohu, 250 g hrubé mouky, 1 vejce, 1/2 sáčku vanilkového pudinku, 1 lžíci rozpuštěného másla nebo oleje a špetku soli. Na posypání pak cukr, strouhaný perník, skořici a přepuštěné máslo na polití.

Začněte tím, že tvaroh smícháte se všemi přísadami a vytvoříte hladké nelepivé těsto. Hotové těsto vytvarujete do válečku a rozdělíte na stejně velké kusy. Meruňky si vypeckujte, do každé vsypte půl lžičky cukru a opět spojte k sobě. Následně je zabalte do těsta a vložte do vroucí osolené vody. Vařte po vyplavání na hladinu ještě pět až sedm minut. Poté vyjměte a a posypejte cukrem, perníkem a polijte rozpuštěným máslem.

