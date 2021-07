Meruňkovo-banánový džem. Vylepšete svůj tradiční recept. Tímhle budete nadšeni

Užíváte si letní ovoce na maximum, ale meruňky už nejsou nic moc? Poradíme vám, jak na letošní výrobu meruňkového džemu, aby byl výjimečný. Třeba si oblíbíte meruňkovo-banánový nebo zkusíte recept z Bavor a co takhle netradiční ovocný mix? Nebojte se toho. Svět je plný chutí!

Jiný kraj, jiný džem!

Bohužel peckoviny neplodí dlouho. Doba, kdy si můžeme pochutnat na třešních, meruňkách, broskvích nebo švestkách je poměrně krátká, a proto našim předkům nezbylo než uchovat ovoce jinak. Veškeré ovoce je možné nasušit nebo tepelně zpracovat, abychom si mohli pochutnat na plodech ze zahrady po celý rok. Marmelády a džemy jsou oblíbené a používané po celém světě, a tak se můžeme neobvyklými kombinacemi ozvláštnit i takové klasiky jako je meruňkový džem.

Postupy výroby džemu zná každý

O přípravě se nebudu dlouho rozepisovat. Mytí a sterilizování sklenic všichni znáte, i zavařování. Nemá cenu znovu opakovat zaběhnuté postupy a přípravu na vyrábění džemu, vrhněme se rovnou na recepty. Jejich mnoho a každý má něco do sebe. Tyto recepty jsou bez typických konzervačních látek i želírovacího cukru. Měly by být spotřebovávány rychle po otevření a uchovávány v lednici. A meruňkovo-banánový džem je potřeba zavařit. Jelikož směs se tepelně zpracovává jen velmi krátkou dobu.

Meruňkovo-banánový džem

Rozhodně použijte ty horší meruňky i banány a pěkné si raději snězte čerstvé. Dobré zralé ovoce nepředčí nic! Budete potřebovat 6 hrnků nadrobno nakrájených meruněk, 1 a ¼ hrnku rozmačkaných banánů, tj. asi tři velké banány, 14 hrnků cukru, špetku soli, šťávu z jednoho citronu i jednoho pomeranče. Případně můžete přidat i lžíci opravdového másla. Veškeré suroviny přiveďte k varu, ale vařte jen minutu. Posbírejte pěnu a plňte do sklenic. Pro dobrou konzervaci, povařte 10 min v zavařovacím hrnci.

Bavorská meruňková marmeláda

Vůbec jsem netušila, že v Bavorsku se dělá džem, resp. marmeláda, docela jinak. Stejně se prý také vaří v Rakousku. Na přípravu si kupte 1 kilo meruněk, 200 g hnědého třtinového cukru, šťávu z jednoho citronu, 4 cl rumu a jeden vanilkový lusk. Všechny suroviny s na čtvrtky nakrájenými vypeckovanými meruňkami nechejte v lednici přes noc marinovat. Vanilkový lusk je třeba rozříznout, špičkou nože obsah stáhnout z lusku a rozmíchat v marinádě, do níž můžete nechat vylouhovat i zbylý lusk. Druhý den vše povařte zhruba 35 minut, přepasírujte přes jemné sítko a naplňte sklenice.

Džem z různých peckovin

Nebojte se kombinací. Nevadí, že nevynikne konkrétní chuť. Musí být vyvážená. Pokud si řeknete, že takový džem není váš šálek kávy, určitě jej můžete použít do cukroví nebo perníků.

Na džem ze směsi ovoce si nachystejte dva kilogramy broskví, meruněk, nektarinek nebo také švestek. Ono se to také může jednoduše zvrhnout do zahradní směsi s trochou rybízu nebo pár třešněmi. Žádný druh by ale neměl chuť zabít. Dále budete potřebovat půl kila cukru a tři polévkové lžíce citronové nebo limetkové šťávy.

Vypeckované čtvrtky ovoce promíchejte s cukrem a nechejte pustit šťávu alespoň po dobu 15 minut, ale nejlépe přes noc. V rendlíku nebo hrnci zahřejte směs na mírném ohni, vařte alespoň deset minut, dokud slupky nezačnou praskat a oddělovat se. Pak zvyšte žár pod rendlíkem a za občasného míchání vařte až do houstnutí šťávy. Snažte se dosáhnout maximálního odpaření vody, bude to trvat zhruba dalších 30 minut. Po zhoustnutí přidejte šťávu z citronu a vařte ještě 5 minut. Na konci byste měli získat konzistentní hmotu, která bude částečně držet tvar. Může si dát trošku do lednice nebo mrazáku jen na pár minut, abyste viděli, jakou konzistenci bude mít džem po vychlazení. A pokud je stále velmi řídký, ještě pokračujte v odpařování tekutin. Když směs dosáhne ideální hustoty, naplňte jí lahve.

Nyní můžete začít přemýšlet nad tím, jak si osladíte život!