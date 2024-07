Vůně meruněk je skutečnou esencí slunečných dní, a proto si ji určitě chceme uchovat i na dobu, kdy můžeme na léto jen vzpomínat. Připravit si z nich můžeme třeba vynikající džem, na který nebudeme potřebovat žádné konzervanty. Bude stačit ovoce a jedna jediná další ingredience.

Výroba domácího meruňkového džemu není nic, co bychom s jistotou nezvládli. Pokud jde navíc o recept, ve kterém si vystačíme jen s ovocem (a nemusí jít jen o meruňky) a s cukrem v poměru 2:1, pak už opravdu není o čem uvažovat. Je nejvyšší čas se do toho pustit.

Video z kulinářské akademie Lidlu na youtube nabízí vynikající recept:

Zdroj: Youtube

Dejte pozor na čistotu

Podmínkou budoucího úspěchu je výběr skutečně zdravých a co nejzralejších plodů, u nichž si budeme jisti jejich šťavnatostí a sladkostí. Pak přijde na řadu důkladná očista ve studené čisté vodě, v níž necháme meruňky několik minut namočené a pak jednotlivě každou prohlédneme a případně dočistíme.

Tuto fázi není radno podceňovat, chcete-li připravit skutečnou lahůdku, která vydrží opravdu dlouho. Jakákoliv nečistota, která by se dostala až do sklenice, by mohla naše snažení zhatit.

Vypeckovat a nakrájet

Ani další krok není složitý, meruňky nyní jednoduše vypeckujte a rozkrájejte na malé kousky. Čím budou menší, tím lépe a snadněji se později rozvaří a tím budete mít také jemnější džem. Jakmile bude nakrájeno, přijde ten pravý čas na přidání cukru.

Na jeden kilogram meruněk přitom dáváme půl kila cukru. Vždy ale záleží na konkrétní chuti rodiny, zda má raději sladší nebo jemně navinulý džem. Rozhodnete-li se pro mírně jiný poměr, nic tím nezkazíte.

Nechte je odležet

Nyní budou proslazené meruňky potřebovat pár hodin “pro sebe”, necháme je tedy na chladnějším místě odležet klidně přes noc. Cukr se dokonale rozpustí a ovoce pustí šťávu. Tím dosáhneme dokonalého promísení obou surovin a výsledné vyrovnané chuti džemu.

close info Shyripa Alexandr / Shutterstock zoom_in Meruňky jsou bohaté na vitaminy, minerály, vlákninu a obsahují minimum kalorií.

Udělejte si čas na míchání

Můžeme-li něco přece jen pokazit, pak je to ve fázi vaření, jež je nyní na řadě. Nesmíme totiž zapomenout, že var bude probíhat za stálého míchání, ze kterého se zkrátka nevyvlékneme. Jakmile bychom si chtěli byť jen na chvíli odskočit, mohlo by dojít k nenávratné škodě.

Připálený džem už ničím nespravíme. Proto si udělejte půl hodiny času opravdu jen na tuto činnost, vyplatí se to. Nespěchejte, plamen nebo plotýnku nechte jen přibližně na polovině maximálního výkonu.

Udělejte si jednoduchý test

Už je džem správně rozvařený, ale stále si nejste jisti, jestli je dost svařený na to, aby ve sklenici dokonale ztuhl? Jednoduše to vyzkoušejte - na porcelánový talířek si udělejte pár kapek a chviličku počkejte.

V tak malém množství bude tuhnout velmi rychle a vy ihned uvidíte, jestli je už všechno v pořádku. Pokud ano, připravte si předem vymyté a vypařené sklenice, přijde poslední fáze práce.

Do sklenic musí jít ještě horký

Do sklenic musí džem přijít okamžitě, jakmile jej stáhnete z plotny, tedy ještě vařící. Pod víčkem necháme přibližně jeden centimetr volný, sklenici dobře zavřeme a utěsníme. Je důležité, aby v závitu nebo na okraji sklenice nezůstala ani kapička případně odpadnutého džemu. Taková místa před uzavřením sklenice dobře utřeme.

Povařit jen pro jistotu

Nyní máme dvě varianty. Buď zavřenou sklenici jen otočíme víčkem dolů a odložíme třeba na linku, kde necháme její obsah vystydnout, nebo můžeme náš výrobek ještě sterilizovat desetiminutovým povařením ve vodě.

Někdo tuto metodu preferuje jako záruku delší trvanlivosti, ale i bez toho vydrží džem vynikající několik měsíců. Kdo by si nechtěl v zimě pochutnat na sladkých meruňkách?

Zdroje: www.nejrecept.cz, www.madebykristina.cz, carujeme.cz