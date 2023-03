Míchaná vajíčka: Babičky ze Slovácka mají geniální postup. Co do nich přidávají?

Podle omelety nebo míchaných vajec se prý pozná dobrý kuchař. Naučte se míchaná vejce tak, aby byla lahodně krémová a naprosto neodolatelná. Babičky ze Slovácka do míchaných vajec přidávají speciální ingredienci, díky níž se ze zdánlivě obyčejného pokrmu stane božská záležitost.

Vejce se dají připravit na sto různých způsobů a každý má své specifikum. Někdo miluje vejce ztracené, druhý nedá dopustit na omeletu a pro jiného jsou tou nejlepší úpravou vejce míchaná.

Vejce jsou velmi vděčnou potravinou, nejenže je má po ruce takřka vždy každá hospodyňka, ale vytrhnou vám trn z paty pokaždé, když chvátáte a musíte po náročném dni nasytit hladové strávníky, anebo si prostě jen chcete dopřát pomalou, ale za to vydatnou víkendovou snídani. Zkrátka vejce, i se všemi benefity pro naše zdraví, jsou dokonalou superpotravinou, která by v pestrém jídelníčku rozhodně neměla chybět.

Umíte vejce připravit správně?

Správně upravit vejce na nejrůznější způsoby může být pořádný kumšt. Odhadnout délku vaření podle toho, jak moc má být žloutek tekutý, omeleta správně nadýchaná a míchaná vejce zase nádherně krémová a ne vysušená.

Naučte se perfektní míchaná vejce podle receptu babičky ze Slovácka. Ocení je dospělí i děti. Postup je jednoduchý, přesvědčte se na videu:

Kromě vajec hraje v receptu velmi důležitou roli špek, který dodá vejcím tu správnou chuť. Trochu netradičně pak budete potřebovat ještě krupičku a samozřejmě vejce. Nejlepší jsou vejce z volného chovu, anebo domácí, pokud máte možnost je sehnat.

Slanina nebo špek dodají míchaným vajíčkům lahodnou uzenou chuť Zdroj: shutterstock

Špek na kostky nese chuť

Volit můžete mezi špekem nebo prorostlejší slaninou. Pokud sáhnete po druhé zmiňované surovině, ani tak chybu neuděláte. Jde o to, aby pustila tuk, který je, jak známo, nositelem chuti. Uzeninu tedy nakrájejte na drobné kostičky a vhoďte do hlubší rozehřáté nepřilnavé pánve.

Jakmile začne slaninka nebo špek tmavnout a tuk se uvolní, nalijte k ní zhruba decilitr mléka a počkejte, až se mléko s uvolněným tukem propojí. Vsypte vrchovatou lžíci krupice a vymíchejte kompaktní kaši. Konzistence by neměla být příliš tuhá, naopak. Osolte a opepřete.

Míchaná vejce jsou lahůdka. Přidejte do nich krupici a zasytí vás na ještě delší dobu. Zdroj: Shutterstock

Vejce na scéně

Do krupicové kaše se slaninou začněte postupně přidávat vejce, hezky jedno po druhém. Předchozí vždy do kaše řádně zamíchejte, než přidáte další. Celkem do kaše zapracujte 5 vajec. Míchejte, aby se hezky propojily s krupičkou. Hotovo je přesně v momentě, kdy jsou vejce takřka hotové a vláčné, ale ne vysušené.

Hotová míchaná vajíčka ozdobte najemno nasekanými bylinkami. Skvěle se hodí kousek petrželky, pažitky nebo i mladých kopřiv. Chybu neuděláte, pokud bylinky nakombinujete. Pokrm pozvednete zase o něco výš. Čerstvé bylinky včetně mladých kopřiv jsou navíc velmi přínosné pro zdraví.

