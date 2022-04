Do míchaných vajíček přidejte lžíci majonézy. Rozdíl v chuti je veliký

Míchaná vejce jsou oblíbeným snídaňovým pokrmem, ale je možné je jíst i kdykoli jindy během dne. Nejen k odpolední svačině, ale i k rychlé večeři. Chcete je mít dokonale krémová? Zaručeně vám k tomuto cíli pomůže majonéza.

Míchaná vajíčka jsou pro někoho nejjednodušší jídlo na světě, pro druhého zas nerozlousknutelný oříšek. Přestože nejde o složitou přípravu, stačí chvilka nepozornosti a místo lahodných a vláčných vajíček máte přetvrdlou a vysušenou hmotu bez chuti.

Dokonalý výsledek zaručí majonéza

Zatímco někomu vyhovují vajíčka hladká, krémová a mírně propečená, jiní si spíše pochutnají na polotekuté konzistenci. Jiní zas upřednostňují spíše tužší usmažená vajíčka, v kterých si doslova libují. Ale i v tomto případě jedna lžička majonézy ve smaženici prospěje ke zjemnění textury a zvýraznění chuti.

Jakmile v průběhu smažení přidáte 1 lžičku majonézy do vajíček, získají okamžitě úžasně hebkou konzistenci a jedinečnou chuť. Zdroj: profimedia.cz

Majonéza a vejce si jdou ruku v ruce

Tyto dvě ingredience se k sobě hodí a jakoby se doplňují. Možná je to proto, že jsou vejce při výrobě majonézy hlavní složkou. Jakmile v průběhu smažení přidáte 1 lžičku majonézy do vajíček, získají okamžitě úžasně hebkou konzistenci a jedinečnou chuť. Vmíchejte majonézu jemně a nemusíte ji zcela rozmíchat. Naopak je báječné, když jsou na talíři čisté kousky žloutku a bílku, obalené majonézou.

Zvolte správnou velikost pánve

Na smažení vajec je nejlepší použít pánev s nepřilnavým povrchem a měli byste zvolit i vhodnou velikost, která bude odpovídat množství vajíček, jež se chystáte umíchat. V případě, že se rozhodnete smažit dvě, tři vajíčka na velké pánvičce, počítejte už předem s tím, že se vám budou rychle vysoušet a připalovat. Stejná situace je i naopak. Kvalitní vajíčka ve větším počtu dobře neumícháte na malé pánvičce. Nebudou se totiž rovnoměrně prohřívat.

Recept, u kterého byste neměli spěchat

Potřebné ingredience

2 až 3 ks vejce

1 lžíce másla

2 špetky soli

pepř dle chuti

1 lžička majonézy

Vajíčka si můžete dle chuti ochutit ještě šunkou, slaninou, strouhaným sýrem, pestem, avokádem, sezamovými či slunečnicovými semínky a samozřejmě čerstvými bylinkami.

Ve chvíli, kdy vajíčka začínají tuhnout, přidejte jednu čajovou lžičku majonézy a stále pomalu míchejte. Zdroj: profimedia.cz

Postup

Pánev s nepřilnavým povrchem na mírné teplotě plotýnky rozehřejte a rozpusťte na ní máslo. Vajíčka si vyklepněte do misky a prošlehejte je vidličkou či metličkou, aby se v nich udělalo co nejvíce vzduchových bublin. Ve výsledku budou krásně nadýchaná. Jakmile se máslo rozpustí, osmažte na něm šunku či slaninu, pokud je používáte, a pak na pánev vlijte rozšlehaná vajíčka. Začněte míchat a táhlým pohybem plynule seškrabávejte tuhnoucí směs ze dna a stěn pánve. Ve chvíli, kdy vajíčka začínají tuhnout, přidejte jednu čajovou lžičku majonézy a stále pomalu míchejte. Jakmile vajíčka ztuhnou na vámi požadovanou konzistenci, nandejte je na talíř. Dochuťte je podle své chuti solí, pepřem, sýrem, pestem či bylinkami, to už je na vás.

Zdroje: www.zena.aktualne.cz, www.elle.cz, www.apetitonline.cz