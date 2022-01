Míchaná vajíčka podle Pohlreicha: Většina lidí je vůbec neumí, říká šéfkuchař

Možná si myslíte, že zvládáte míchaná vajíčka levou zadní, ale není to tak. Zdeněk Pohlreich by vám to vysvětlil. Říká totiž, že nesmí být suchá jak cesta, a radí, jak docílit, aby byla vláčná, jemná a krémová.

Jak s oblibou uznávaný český šéfkuchař Zdeněk Pohlreich říká, na vejcích se pozná kuchař a dá se na nich krásně naučit vařit.

"Hromada lidí si myslí, že udělat míchaná vejce je ta nejjednodušší věc pod sluncem. Jenže v té jednoduchosti je vždycky nějaká záludnost. Až je tedy budete připravovat, tak přitom myslete na to, jaká nejhorší míchaná vejce jste kdy jedli. A udělejte to jinak," radí v pořadu Vařte jako šéf.

Zdroj: Profimedia

Míchaná vajíčka - co je nejdůležitější

Míchaná vejce hlavně nesmí být suchá. Jak sám říká, nejlahodnější jsou míchaná vejce po francouzsku, která jsou tekutá, ale zároveň provařená, takže se nemusíte bát samonelózy a jiných onemocnění.

Nejdůležitější podle Pohlreicha je kontrolovat teplotu. Francouzská vejce se tudíž nedělají na pánvi, ale ve vodní lázni. To znamená, že dáte na hrnec s horkou vodou misku a když se trochu nahřeje, rozpustíte v ní kousek másla. Následně vyklepnete dvě vejce, přidáte lžíci smetany ke šlehání a můžete se pustit do šlehání.

Míchejte do té doby, dokud vajíčka nezhoustnou a nebudou krémová. Pak je stáhněte ze sporáku a vmíchejte do nich lžíci smetany ke šlehání.

Zdroj: Profimedia

Šleháním se do vajec dostane vzduch

"Tím šleháním se do vajec dostane vzduch a jsou pak nadýchanější a lehká," prozrazuje Pohlreich a dodává, že bylinky by měly vždy přijít až na konec.

Díky tomu, že vaření ve vodní lázni probíhá pomaleji, budete mít čas si připravit vše ostatní, nasekat bylinky a nakrájet pečivo. Nebude zmatkovat a pouze šlehat ve vodní lázni. Uvidíte, že když jednou takto připravená míchaná vajíčka ochutnáte, jiná už nikdy nebudete chtít jíst.

Pamatujte také na to, že jednou za čas jsou vajíčka zdravá. Najdeme v nich nejen vitaminy, ale také minerální látky, aminokyseliny a antioxidanty. Kromě vitaminu D vejce obsahují také vitaminy A, B5, B12, B2, B6, E a K. Z minerálních látek jsou to pak vápník a fosfor, který rovněž podporuje zdraví kostí, draslík, železo nebo zinek, který posiluje imunitu.

