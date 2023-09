Míchaná vejce, jak je dělá Gordon Ramsey: Světový šéfkuchař umí ta nejlepší!

Nikdy není od věci podívat se pod ruce někomu, kdo má praxi a ví co dělá. Platí to i u vaření a co na tom, že v kuchyni jste doma a kuchařku znáte nazpaměť. I ta nejjednodušší jídla se dají připravovat různě a každý šéfkuchař piluje recepty nejen pro potěšení strávníků, ale také své vlastní. Jak vaří míchaná vejce Gordon Ramsey?

Pomiňme kariéru šéfkuchaře známého především křikem a až nepatřičným tlakem na účastníky různých soutěží. Ať už bylo jeho chování součástí role nebo náturou, je to rozhodně zkušený a vyhlášený šéfkuchař. Jeho restaurace se v jednom okamžiku mohly pyšnit dokonce šestnácti Michelinskými hvězdami, které jak tušíte patří k jedněm z nejvyšších ohodnocení kvality restauračních zařízení. Jak vaří Gordon Ramsey míchaná vejce i smaží volská oka se můžete podívat v následujícím příspěvku z kanálu HexClad Cookware na YouTube: Dejte jim čas Jak uvádí sám šéfkuchař, míchaná vejce jsou pro něj hrou se zahříváním a chlazením rendlíku s vejci, jelikož rychlá příprava a příliš vysoký žár vedou k nechtěnému vysušení. Dejte si proto na čas a kontrolujte nejen žár, ale také adekvátní čas. Není třeba počítat vteřiny, ale zároveň je vhodné odkládáním rendlíku s vejci mimo žár přípravu míchaných vajíček natáhnout a neuspěchat. Na přípravu budete potřebovat nejen čerstvá vejce, ale také smetanu a máslo. Zdroj: shutterstock.com Podle šéfkuchaře Na míchaná vejce budete potřebovat nejen několik čerstvých vajec, ale také máslo, lžíci smetany a bylinky či koření vaší volby. Ramsey přidal čerstvou sekanou pažitku. Začněte studeným rendlíkem ideálně s nepřilnavou povrchovou úpravou, rozklepněte do něj několik vajec a přidejte hned i ořech másla. Postupně začněte zahřívat a usilovně míchat vejce s rozpouštějícím se máslem tak, aby se žloutky smísily s bílky a vnikla pěkná jednobarevná hmota. Stírejte vejce ze stran směrem do středu. Odstavte rendlík Asi po minutě, když jsou vejce ještě tekutá, odstavte mimo plotnu a stále míchejte. Vejce se budou nějakou dobu stále prohřívat na horkých stěnách rendlíku. Následně vraťte rendlík zpět na velmi mírný žár sporáku, přidejte lžíci smetany. Dál míchejte a když už jsou vejce téměř hotová a opět je odstavte, abyste přidali sůl i sekanou pažitku, případně co sami uznáte za vhodné. A je hotovo. Takto připravíte nepřevařená, nevysušená, a naopak nadýchaná míchaná vejce podle Ramseyho! Pak už jen stačí dobré pečivo či několik kousků zeleniny a máte plnohodnotné jídlo plné dnes tak vyzdvihovaných bílkovin.