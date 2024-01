Pokud milujete míchaná vejce, připravte si je o něco zdravější. Se sýrem cottage získají nejen lahodnou chuť, ale budou obsahovat i vyšší dávku užitečných bílkovin.

Bez dostatečného množství bílkovin to ve stravě nejde, a proto by měly být součástí každého vyváženého jídelníčku. Podporují nejen tvorbu svalové hmoty, ale zároveň jsou i jistou ochranou před jejich poškozením během zátěže a jsou nepostradatelné i pro jejich regeneraci. Pokud chcete příjem bílkovin zvýšit, nemusí to být jen v podobě proteinových koktejlů a tyčinek. Zkuste si občas k snídani připravit míchaná vajíčka s porcí cottage sýru. Dodá tělu bílkoviny a vejce budou navíc i příjemně krémová a mnohem jemnější.

Jak připravit míchaná vejce s tvarohem se podívejte se na YouTube videu na kanálu Little Sunny Kitchen:

Cottage sýr

Jedná se o přírodní tvarohový sýr, který je nejen velice chutný, ale i nízkotučný, výživný a plný prospěšných látek. Jeho původ sahá až do 17. století, kdy byl velice populární na anglických farmách. Později se však jeho výroba rozšířila i na venkov, kde vlastně vznikl jeho název cottage. K nám se dostal během 90. letech minulého století a stále patří mezi poměrně oblíbené sýry.

Výroba kdysi a nyní

Kdysi se tento druh sýra vyráběl z neošetřeného zkyslého mléka, a to nejen kravského, ale i kozího nebo ovčího. V současnosti je v podstatě zachována původní receptura, ale výrobu již řídí moderní technologie, díky níž je v cottage zachována nejen vysoká kvalita, ale i mikrobiologická bezpečnost.

Cottage sýr vzniká mixem kyselého a sladkého srážení z odtučněného mléka. Proces kysání probíhá za pomoci čistých mlékárenských bakterií rodu Lactococcus a Leucunostoc, které velmi pozitivně ovlivňují naše zdraví. Cottage se řadí k čerstvě nezrajícím sýrům, jejichž finální fází je prokysání. Nedochází tedy k dalšímu zrání, kdy sýry získávají svou typickou chuť a vůni. Proto má cottage jemnou a jen mírně nakyslou chuť.

Proč je cottage sýr zdravý?

Sýr obsahuje vysoké množství lehce stravitelných bílkovin, značnou dávku vápníku a užitečné bakterie mléčného kvašení. Má tedy velice příznivý vliv na naše trávení. Navíc poměrně na dlouho zasytí a také je vhodný pro všechny jedince s celiakií.

Míchaná vejce s cottage sýrem

Nejprve rozmixujte 3 syrová vejce se 75 g cottage sýra, a to do jemné pěny. Následně promíchejte vaječnou směs se 4 najemno nakrájenými sušenými rajčaty. Vzniklé těsto pak nalijte na pánev s rozpuštěným máslem a na mírném stupni ho opékejte po dobu 2 až 3 minut, dokud nejsou vajíčka hotová.

Směs míchejte jen zlehka a pomalu, spíše vždy jen vajíčka seškrabujte směrem ke středu pánve. Také nesmažte vajíčka příliš dlouhou dobu, byla by ve výsledku moc vysušená. Hotová vejce osolte a opepřete, můžete dodat i čerstvě pokrájenou pažitku nebo bazalku. Podávejte s pečivem dle vašeho výběru.

