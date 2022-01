Jak udělat míchaná vejce v mikrovlnce: Je to jednoduché a skvělé

Možná, že vám při spojení mikrovlnné trouby a vajíčka vyvstane na paměti exploze. Ale ono to jde i bez ní. A ještě ke všemu se dočkáte dobrého pokrmu. Jak na to, abyste si vytvořili lahodnou rychlou snídani?

Zaspali jste a slíbili chlapovi míchaná vajíčka k snídani? Připravte mu je v mikrovlnce! Je to rychlovka a během „vaření“ si stihnete i opláchnout obličej a strčit si do pusy zubní kartáček.

Proč vejce v mikrovlnce vybuchne

Samozřejmě za to může fyzika, jak jinak. V syrovém vejci je kapalina, která se vlivem tepla mění na páru a ta nemá kam utéct. Tím pádem dojde k výbuchu, neboť to skořápka neustojí. Věřte, že nechcete vidět rozprsklé vejce po celé mikrovlnce! Nebo se raději podívejte, ať si dáváte větší pozor:

Výbuch vajíčka v mikrovlnce. Tohle uklízet nechcete! Zdroj: Profimedia

Co budete potřebovat

Následující množství je na dvě porce.

4 vejce

4 lžíce mléka

pepř mletý

sůl

Jak postupovat

Do misky, kterou lze dát do mikrovlnky, rozklepněte vejce a přilijte mléko. Ochuťte pepřem a solí podle své chuti a vše vyšlehejte. Vložte do mikrovlnky, kterou nastavte na polovinu výkonu, misku ničím nezakrývejte, jednoduše tam nechejte vejce 3-4 minuty vařit. V polovině času byste měli ale vajíčka promíchat. Nakonec vytáhněte hotová vejce a nechte jim ještě tak minutku čas na kuchyňské lince, než se do nich pustíte.

Jestli budete připravovat porce pro více lidí, počítejte s půl minutou v mikrovlnce navíc na každé vajíčko.

Recept číslo 2

Samozřejmě to není jediný způsob, jak „míchačky“ v mikrovlnce udělat. Jestli se vám nezamlouval postup výše, třeba vás zaujme následující.

Ingredience:

3 vajíčka

80 ml mléka

sůl

pepř

jarní cibulka

Postup: vejce rozklepněte do misky, přilijte mléko, přidejte sůl a pepř. Vše vyšlehejte a dejte do mikrovlnky na jednu minutu. Poté směs promíchejte vidličkou, vraťte zpět do mikrovlnky a čas nastavte na 90 vteřin. Teď máte minutu a půl čas na to, abyste si nakrájeli jarní cibulku, kterou posypete hotové dílo.

Podívat se můžete i na jednoduchý polopatický videopostup:

Vejce naměkko nebo natvrdo? I to je možné!

Tady už si asi naprosto všichni představí vajíčko všude na stěnách v mikrovlnné troubě. Ale ono to jde, vážně!

Když dáte vajíčko do misky (celé, i se skořápkou) a nalijete vodu tak, aby vejce bylo zcela ponořené, nastavíte výkon mikrovlnky na půlku a necháte vařit 4 minuty, tak k žádnému nebezpečnému výbuchu nedojde.

Nebo si můžete koupit speciální výrobky, které jsou navrženy vyloženě na úpravu vajec v mikrovlnné troubě.

Zdroje: www.idnes.cz, www.receptyonline.cz