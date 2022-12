Míchaná vejce z mikrovlnky: Hotová za 2 minuty a chutnají famózně

Míchaná vejce jsou na přípravu poměrně jednoduchý a rychlý pokrm, který se dá udělat na mnoho způsobů. Pokud nemáte zrovna moc času, můžete si je připravit rychlostí blesku a za pouhé dvě minuty je servírovat z mikrovlnky rovnou na talíř.

Míchaná vajíčka patří k velmi oblíbeným jídlům a často se s nimi můžete setkat i pod názvem smažená vejce či vaječina. Zároveň se jedná o jednu z nezdravějších snídaní, protože když dáte tělu hned na počátku trochu tučné jídlo, bude celý den rychleji trávit tuky.

Třeba anglickou snídani si je těžké bez míchaných vajíček představit. Protože je jejich příprava velmi rychlá a snadná, jsou také příjemnou variantou oběda i večeře, která vás navíc dokonale zasytí.

Vyzkoušejte si udělat nadýchaná míchaná vajíčka z mikrovlnky, která máte i s přípravou hotová do 2 až 5 minut!

Míchaná vajíčka: Pár základních pravidel

Vejce nikdy nesolte před samotnou přípravou, tedy s výjimkou použití mikrovlnné trouby. Sůl totiž z vajec vytahuje tekutinu a ty jsou pak nepříjemně hutná.

Plotýnka by nikdy neměla mít moc vysokou teplotu, mohlo by dojít k rychlému ztvrdnutí vajec, která tak ztrácejí na kvalitě i chuti.

Ve chvíli, kdy vejce nalijete na pánev, stáhněte intenzitu hořáku, nechte vajíčka jen jemně přichytávat k pánvi a stále míchejte. Výborně se k tomu hodí gumová stěrka, kterou (oproti klasické dřevěné vařečce) vejce snadno odlepíte ode dna i ze špatně nedostupného okolního záhybu použitého nádobí.

Vejce vždy nechte chvilku dojít na pánvi mimo plotýnku, abyste si mohli korigovat správnou a vámi oblíbenou konzistenci.

Lahodná krémová vejce z mikrovlnky

Do uzavíratelné nádoby, která je vhodná do mikrovlnné trouby, rozklepněte syrová vejce. Přilijte tak 80 ml mléka, osolte a opepřete dle své chuti. Poté důkladně promíchejte vidličkou, uzavřete víčkem a vložte na 1 minutu do mikrovlnky. Pokud bude dle vašeho typu spotřebiče tento čas nevyhovující, přidejte ještě další minutu.

Poté můžete vajíčka naservírovat na talíř a dochutit je čerstvými bylinkami, pórkem, pažitkou či natí z jarní cibulky a případně i strouhaným sýrem. Výborně chutnají s čerstvým chlebem, a to nejlépe domácím.

Míchaná vajíčka jsou ideální snídaně, kterou si snadno během chvilky připravíte v mikrovlnce. Zdroj: Profimedia

A co klasika s pánví?

Osmažte na rozpuštěném tuku na pánvi cibulku. Místo tuku je možné použít i slaninu nebo šunku. Mezitím si v hrnku nebo misce vidličkou rozmíchejte syrová vejce a vlijte do pánve. Pár minut za stálého míchání osmažte, dle toho, jakou požadujete konzistenci. Poté pokrm osolte a opepřete, případně dochuťte pažitkou či jinými zelenými bylinkami.

Zkusit můžete i míchaná vejce dle mistrů šéfkuchařů

Pokud chcete míchaná vejce dovést k naprosté gurmánské dokonalosti, zkuste techniku profesionálů. Ačkoliv se nejedná o běžnou metodu, nenechte se odradit pocitem, že se jedná o něco složitého.

V tomto případě nevyužijete rozpálenou pánev, ale místo ní budete vajíčka vyšlehávat a vlévat do vroucího víru vody, podobně jako při pošírování. Až okusíte, okamžitě poznáte rozdíl v chuti i v nadýchanosti vajec.

Udělat dokonalá míchaná vajíčka, můžete připravit i v pánvi. Zdroj: Profimedia

