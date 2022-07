3 bleskové recepty z mikrovlnky: Mňamky hotové do 10 minut

Vaření je radost. Ale někdy i starost. Proč si tedy občas neulevit nějakou „rychlovkou“ z mikrovlnky?

Podle jedné studie průměrná žena stráví u ploty hodinu denně. O víkendu klidně dvě. Za celý život to v průměru dělá 2,51 roku. A to už je co říct! Vtipné na tom je, že muži jsou prý v kuchyni o 14 minut déle než jejich „polovičky“. Copak tam asi dělají? Přeci pozorují, jak to manželkám jde hezky od ruky. Případně – když už není zbytí – si udělají i nějakou „mňamku“ pro sebe. Ale abychom nebyli zbytečně nespravedliví. Před šedesáti lety byly ženy v kuchyni doslova pečené vařené. Vzhledem k tomu, že nebylo moc polotovarů a technických vymožeností, strávily naše babičky za celý svůj život šest let u plotny. A to už je kus života!

Naše babičky strávily vařením a pečením 6 let života. Zdroj: Profimedia

Do deseti minut na stole

Proto dnešní rychlovky zní jako sen. Obzvlášť, když vyžadují minimum práce, miminum času i peněz. Přesně taková je trojice našich receptů z mikrovlnky. Jsou hotové do deseti minut a zvládne je i kuchařka začátečnice. Tak neváhejte a dejte se do kouzlení.

Zapečené brambory se zeleninou a sýrem

Potřebujete:

3 brambory

1 rajče

1 cibuli

1 zelenou papriku

130 g salámu (nebo jiné uzeniny)

2 lžičky olivového oleje

2 vejce

30 ml vody

špetku provensálského koření

2 špetky celého kmínu

sůl a pepř (na dochucení)

Postup přípravy:

Brambory oškrábejte, nakrájejte na tenké plátky a vložte do nádoby vhodné pro vaření v mikrovlnce.

Na brambory navrstvěte nakrájenou cibuli, sůl, kmín, olej a vodu.

Vše nechte na 3 minuty péct v mikrovlnce.

Mezitím nakrájejte papriku. Přidejte ji do směsi a nechte tři minuty zapéct.

Do bramborové masy přihoďte ještě nakrájenou uzeninu, rajče a rozšlehaná vejce.

Pokrm okořeňte provensálským kořením, pepřem a solí. A šup s ním ještě na poslední tři minuty do mikrovlnky.

A je hotovo! Můžete servírovat a nosit na stůl.

Zapečené brambory rychle zaženou hlad. Zdroj: Profimedia

Španělská paella z mikrovlnky

Potřebujete:

1 díl kulatozrnné rýže (například Bomba či Arborio)

2 díly vývaru

1 cibule

1 zelená paprika

2 lžíce rajčatového protlaku

½ lžičky kurkumy

hrst mraženého hrášku

1 lžíce olivového oleje

½ salámu chorizo (můžete použít i paprikáš)

sůl a pepř (na dochucení)

Postup přípravy:

Cibuli a papriku nakrájejte na kostičky. Smíchejte je s rýží a vložte do nádoby pro vaření v mikrovlnce. Množství rýže zvolte podle počtu strávníků. Jeden malý šálek odpovídá jedné porci.

Směs zalijte vývarem (v množství 2 díly vývaru na 1 díl rýže), přidejte rajčatový protlak, olivový olej, hrášek, nakrájené chorizo, kukrumu, pepř a sůl.

Celou směs vložte do mikrovlnky a nechte péct 12 minut.

Hotovou „mňamku“ okamžitě podávejte.

Paella z mikrovlnky chutná nejen Španělům. Zdroj: Profimedia

Těstoviny z jednoho hrnce

Potřebujete:

350 g těstovin

4 hrnky vývaru

1 nasekanou cibuli

4 stroužky česneku (nakrájeného na plátky)

2 lžíce oregana

hrst cherry rajčátek

1 plechovku krájených rajčat

1 hrst sušených rajčat

2 hrsti mladého špenátu

2 líce olivového oleje

1 mozzarellu

sůl a pepř (na dochucení)

listy bazalky

dýňová semínka

Postupu přípravy:

Do nádoby určené k vaření v mikrovlnce vložte všechny avízované suroviny, s výjimkou špenátu a mozzarelly. Vše dejte do mikrovlnky a pečte 5 minut.

Pak do pokrmu přidejte nakrájený špenát a nechte znovu na 2 minuty zapéct.

Do horkého jídla vmíchejte nakrájenou mozzarellu.

Těstoviny servírujte s lístky bazalky a dýňovými semínky.

Těstoviny z jednoho hrnce jsou šťavnaté a voňavé. Zdroj: Profimedia

