Každý region má nějakou svou specialitu. Pokud zabrousíte do Miletína, nezapomeňte ochutnat zdejší Miletínské modlitbičky.

Podle historiků byl tento zákusek inspirovaný modlitebními knížkami, které bývaly kdysi zdobené a opatřené kováním a křížkem na přední straně. Katolíci ho nosívali na mše společně s růžencem, aby se mohli věrně modlit ke svému Bohu.

A právě tato drobnost inspirovala někdejšího perníkáře Josefa Erbena k tvorbě originálního zákusku, který byl známý pod názvem Miletínské modlitbičky. V sortimentu perníkáře šlo o velký převrat.

V té době totiž perníky většinou bývaly ve formě figurek z mačkaného těsta. Až později se začaly dělat vykrajované nebo pečené na plechu či slepované. Když pak Erben koupil v roce 1834 dům číslo 11 na Miletínském náměstí, stal se místem všech milovníků sladkého.

Autor videa Český rozhlas vám ukáže, jak si připravit Miletínské modlitbičky podle Lenky Hagerové. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Překvapení pro prezidenta

Svůj největší skvost ale představil až v roce 1864. Miletínské modlitbičky upoutaly jedlíky na první pohled. Byly zdobené marcipánem, cukrovou polevou a mandličkou a vzhledem připomínaly populární modlitební knížky.

Časem se staly pilotním výrobkem miletínské cukrárny. Když pak v roce 1926 prezident Tomáš Garrique Masaryk navštívil město, tuto dobrotu si nemohl nechat ujít. A tak se z obyčejného zákusku stal jeden ze symbolů města.

Rodinné tajemství

Bohužel, příběh cukráře Erbena měl hořký konec. V roce 1949 byla jeho cukrárna znárodněna a rodina vystěhována. Kultovní sladkost nějaký čas vyráběla ve zjednodušené formě komunální pekárna pod názvem Miletínky.

Říká se ale, že když v roce 1953 pekař Erben zemřel, originální recept na miletínské perníčky si vzal s sebou do hrobu… Popravdě to nebyla úplně pravda, protože když pak Erbenův syn otevřel v roce 1991 v Miletíně cukrárnu, v řemesle svého předka pokračuje a daří se mu dodnes…

close info Profimedia zoom_in Miletínské modtlibičky si můžete upéct i doma.

Miletínské modlitbičky

Pokud si chcete Miletínské modlitbičky upéct doma, tady je recept. Jak na to: Rozehřejte 200 g medu. Rozpusťte 50 g sádla a smíchejte ho se 100 g krupicového cukru, 2 žloutky, 4 lžícemi vody a 3 lžícemi rumu.

Do druhé mísy prosejte 200 g žitné hladké mouky, 200 g pšeničné hladké mouky, 10 g jedlé sody a 2 lžíce mletého perníkového koření (badyán, hřebíček, skořice, kardamom, anýz a další…). Do sypké směsi přidejte medový roztok a vše zpracujte tak, aby vzniklo vláčné těsto. Zpracujte ho do bochníku, zabalte do fólie a uložte přes noc do chladu.

Vykrajování a lepení

Druhý den troubu předehřejte na 160 °C. Těsto rozválejte na placku o síle 3 mm. Vykrajujte z ní obdélníčky o rozměru 10 x 6 centimetrů. Každý kousek potřete rozšlehaným vejcem. Polovinu kousků ozdobte loupanými mandlemi.

Perníčky pečte po dobu 15 – 20 minut dozlatova. Jakmile vychladnou, pokropte je rumem. Nezdobené a zdobené kousky přilepte k sobě dohromady směsí, kterou jste si namíchali ze 3 lžic rozehřátého medu, 1 lžičky skořice, 1 lžíce strouhané citronové kůry, 50 g mletých ořechů, 30 g rozinek, 50 g kandované pomerančové kůry.

Pokud je hmota příliš tuhá, můžete ji zředit zavařeninou nebo rumem.

Zdroje: www.miletin.cz, https://fresh.iprima.cz