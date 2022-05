Míša řezy: Lahodný tvarohový krém a piškot nadýchaný jako obláček

Jedním z nejoblíbenějších českých dezertů jsou Míša řezy. Připomínají chuť oblíbených tvarohových nanuků. Jejich příprava není náročná, nachystejte si všechny potřebné ingredience a pusťte se do přípravy.

Kdo by neznal Míša řezy? Nadýchané kakaové piškotové těsto, lahodný krém z tvarohu ve spojení s čokoládou, to je naprostá delikatesa! Míša řezy jsou snadné na přípravu, která zabere jen chvilku a výsledek stojí za to. Jak připravit Míša řezy, aby se přímo rozplývaly se na jazyku?

Tip s jedlou sodou

Součástí receptu na těsto je i kypřící prášek do pečiva, pokud jste zjistili, že vaše zásoby jsou na nule, neházejte flintu do žita. Kypřící prášek můžete snadno nahradit, a to jedlou sodou. Dejte však pozor, jedlá soda je mnohem silnější než kypřící prášek, zhruba jedna lžička sody rovná se třem lžičkám kypřícího prášku. Myslete i na to, že soda potřebuje i kapku něčeho kyselého, aby bylo těsto pěkně nakypřené. Ideální je citronová šťáva, kterou přidávejte v poměru 1:1 se sodou.

Míša řezy dvakrát jinak

Máte všechny suroviny pohromadě? Vyzkoušejte recept na Míša řezy. Přinášíme vám hned dvě možnosti, a to buď na plech, anebo do skleničky.

Míša řezy lze připravit i do dortové formy. Zdroj: Shutterstock

Míša řezy na plech

Suroviny:

6 vajec

6 lžic moučkového cukru

2 lžíce oleje

6 lžic polohrubé mouky

1 lžička kypířicího prášku do pečiva

3 lžíce kakaa

hrubá mouka na vysypání

Na krém:

250 g másla - na vymazání

500 g tučného měkkého tvarohu

150 g moučkového cukru

Na polevu:

120 g čokolády na vaření

100 g másla

2 lžíce mléka

Polevu připravujte na velmi mírném plameni, anebo ve vodní lázni. Zdroj: Shutterstock

Postup:

Žloutky vyšlehejte s moučkovým cukrem. Přidejte olej, mouku smíchanou s práškem do pečiva, kakao a opatrně vmíchejte ušlehaný tuhý sníh z bílků. Plech vymažte máslem a vysypte moukou, pak na něj vlijte těsto a pečte při 180 °C asi 10 minut. Po upečení nechte zcela vychladnout.

Tvaroh, máslo a cukr vyšlehejte na jemný krém, který rozetřete na vychladlý korpus. Dejte do lednice ztuhnout.

Polevu připravte tak, že do rozpuštěného tuku nalámejte čokoládu a zahřívejte, dokud se nerozpustí. Za stálého míchání přidávejte postupně mléko. Polevu rozlijte na moučník a nechte ztuhnout.

Tvarohový krém roztírejte až na zcela vychladnutý piškotový korpus. Zdroj: Profimedia

Míša řezy do skleničky

Na korpus:

3 vejce

3 lžíce třtinového cukru

3 lžíce kakaa

3 lžíce polohrubé mouky

Na krém:

450 g měkkého tvarohu

250 ml smetany ke šlehání

vanilkový extrakt

3 lžíce moučkového cukru

Na polevu:

70 g smetany ke šlehání

70 g hořké čokolády

lžíce másla

Míša řezy ve sklenici jsou hotové během chvilky. Navrch čokoládové polevy je můžete ještě posypat grankem. Zdroj: Shutterstock

Postup:

Vejce vyšlehejte s cukrem do husté pěny. Opatrně stěrkou zapracujte mouku s kakaem a těsto nalijte do menšího pekáčku s pečicím papírem. Pečte při 180 °C asi 25 minut a poté nechte vychladnout ve formě.

Na krém vyšlehejte smetanu s cukrem, vanilkou a nakonec opatrně zašlehejte tvaroh. Připravte si šest skleniček.

Z korpusu vykrojte kulatým vykrajovátkem stejně velká kolečka, jako je dno skleničky. Korpusky dejte do sklenic na dno, pak vrstvu krému a dejte do lednice zchladnout.

Ve vodní lázni rozehřejte čokoládu se smetanou a nakonec vmíchejte máslo. Polevu nechte trochu zchladnout a poté nalijte na krém ve skleničkách. Nechte hodinu zchladnout v lednici a můžete podávat.

Zdroje: TopRecepty.cz, homeforemma.blogspot. com