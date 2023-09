Míša řezy, které se vám budou rozplývat na jazyku. Jsou nadýchané a bez mouky

Milujete sladké, ale snažíte se jíst zdravěji? Pak přesně pro vás máme recept na famózní míša řezy. Jsou nádherně nadýchané, na jazyku se jen rozplývají a navíc jsou úplně bez mouky.

Tento dezert patří snad k nejznámějším a k nejoblíbenějším. Kakaový piškot v kombinaci s lahodným tvarohovým krémem je prostě lahůdka. Jak na ty nejlepší řezy? Poradíme vám! Tyto jsou navíc bez jediného gramu mouky, tudíž o něco zdravější a vhodné i pro ty, co nemohou lepek.



Kromě chuti tyto řezy potěší i velmi rychlou přípravou. Nevěříte? Přesvědčte se sami vtomto videu na YouTube, kanál Český rozhlas:

Chutí mohou připomínat i známý mléčný řez, který se prodává v obchodních řetězcích. Milují jej hlavně děti. Pokud jim ho nechcete odepřít, ale hledáte zdravější variantu, upečte jim tento moučník. Budou nadšené a nejen ony.

Základ tvoří vejce

Řezy nejsou ani náročné na suroviny. Základ tvoří vejce, z nichž je vyroben piškot. Připravte si 5 vajec předem, aby stihly získat pokojovou teplotu. Oddělte žloutky od bílků. K bílkům přidejte cukr. Jeho množství můžete upravit dle preferencí. Základ je 100 gramů, můžete ale použít o něco méně. Stejně tak vyberte ten, který vám víc chutná. Buď sáhněte po bílé klasice, nebo použijte třtinový, který dodá piškotu lehce karamelový nádech. Připravte se na to, že šlehání bude trvat o něco déle. Potřebujete z cukru a žloutků získat krásně nadýchanou pěnu.

Bílky od žloutků oddělte opatrně, aby žloutky nepraskly. Zdroj: Shutterstock

Na řadě jsou bílky

Z bílků zase ušlehejte krásně tuhý sníh. Nezapomeňte do něj přidat špetku soli. Zároveň nepoužívejte ty samé metly, kterými jste šlehali žloutky, nebo je před použitím důkladně omyjte. Pokud byste použili špinavé náčiní, bílky byste v pevný sníh nevyšlehali. Odvažte si 50 gramů kakaa a postupně, na střídačku se sněhem, jej vmíchejte do žloutkové pěny. Pracujte opatrně a hmotu spíš převalujte než urputně míchejte. Chcete, aby v ní zůstal všechen vzduch, který jste do ní zašlehali a těsto nespadlo.

Díky tuhému sněhu bude kakaový korpus krásně nadýchaný. Zdroj: Olga Dubravina / Shutterstock.com

Sladké finále

Plech vyložte papírem na pečení a troubu předehřejte na 200 °C. Vaječnou hmotu opatrně vlijte na plech a rovnoměrně rozprostřete. Pečte zhruba 8 minut. Ne víc, jinak by se mohl piškot spálit. Mezitím si připravte krém. Budete na něj potřebovat 250 gramů tvarohu, ideální je ten ve vaničce s hustší konzistencí, kelímek 40% smetany ke šlehání, vanilkovou esenci a polévkovou lžíci medu. Ingredience na krém vyšlehejte a krém dejte vychladit. Mezitím hotový piškot sejměte z pečícího papíru, rozkrojte na půl a nechte zcela vychladnout. Poté na jednu polovinu naneste krém a přiklopte druhou půlkou korpusu. Vraťte do ledničky a před podáváním nakrájejte na menší kousky ostrým nožem.

Zdroje: www.albert.cz, regiony.rozhlas.cz