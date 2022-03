Míša řez od Kluků v akci na celý plech: Vynikající snadná tvarohová pochoutka

Pokud chcete dát dětem pořádnou dávku tvarohu, pak upečte Míša řezy. Ty jsou pojmenované podle oblíbeného tvarohového nanuku Míša, který chutná v podstatě stejně. Nejde o žádnou složitou záležitost a recept od Ondřeje Slaniny a Filipa Sajlera zvládnete raz dva.

Jestli je nějaký dezert oblíbený snad ve všech domácnostech, jsou to Míša řezy. Tohle sladké potěšení, jehož základem je tvaroh, piškot a čokoláda, nadchne děti i dospělé.

Kluci v akci použili na tento recept měkký tvaroh a na čokoládovou polevu máslo, které rozpustili ve vodní lázni s kakaem. Pamatujte, že Míša řezy se vždy podávají vychlazené a nakrájené na úhledné kostky.

Tvaroh je nezbytný pro zuby, kosti i vazy

Největší dobrotou na této buchtě je tvarohová náplň. Tvaroh je navíc velmi důležitý pro naše tělo a především pak pro děti, spojíte tak příjemné mlsání s užitečnou péčí o tělo. Možná to nevíte, ale tvaroh je lépe trávený než proteiny masa a ryb. Co se týče minerálních látek, je bohatý na vápník, draslík, hořčík, mangan, zinek, měď i aminokyseliny. Jde o mléčný výrobek, který je skvělým pomocníkem při snižování cholesterolu.

Tvarohový krém je základ Míša řezů. Zdroj: Shutterstock

Tvaroh také dává nervový systém a krvetvorbu do normálu. Tvaroh je skvělým jídlem k večeři, dobře se tráví a navozuje pocit kvalitního spánku. Najdete v něm vitamíny B6, B12, A, C, D, E, riboflavin, kyselinu listovou i betakaroten.

Tvaroh je stavebním kamenem pro naše zuby, kosti, vazy, ale působí i jako prevence proti rakovině. Lidé s dostatkem vápníku navíc vypadají zdravější a mladší. Tvaroh navíc mohou konzumovat i cukrovkáři, dietáři i obézní lidé. Vždy si zkontrolujte obsah tuku v tvarohu, mezi jednotlivými druhy jsou velké rozdíly a mohli byste být překvapeni, že vám recept nevyšel tak, jak má.

Míša řezy podle Kluků v akci

Na Míša řezy podle Kluků v akci budete potřebovat:

Na korpus 5 vajec, 4 lžíce polohrubé mouky, 1 lžíce kakaa, 5 lžic krupicového cukru, 2 lžíce oleje.

Na tvarohovou náplň 500 g měkkého tučného tvarohu, 250 g másla, 150 g moučkového cukru.

Na čokoládovou polevu si připravte 200 g másla, 2 lžíce kakaa, 2–3 lžíce vody, 2 lžíce škrobové moučky.

Začněte tím, že si oddělíte žloutky od bílků a žloutky vyšleháte s cukrem do pěny. Přisypte kakao a mouku. Do směsi na základ dezertu zašlehejte trochu oleje, korpus tak bude vláčnější. Bílky vyšlehejte do hustého sněhu. Polovinu sněhu přidejte do misky, kde jste připravovali korpus a rozmíchejte. Těsto bude řidší a vy do něj zamícháte zbytek sněhu.

Při pečení může karob zastoupit kakao. Zdroj: Valentyn Volkov / Shutterstock.com

Přichystejte si plech, vystelte ho pečícím papírem, těsto vylijte na plech, rozetřete a dejte péct do vyhřáté trouby na 180 °C přibližně na 10 minut. Vyndejte z trouby a nechte vychladnout.

Náplň uděláte tak, že měkký tvaroh, máslo a cukr vyšleháte. Získáte tak tužší tvarohovou náplň. Máslo na polevu vložte do mísy na vodní lázeň a smíchejte s kakaem. Můžete přidat trochu bramborového škrobu a pár kapek vody.

Připravený krém rozetřete na vychladlý korpus, polijete ho polevou a rozetřete. Nechte půl hodinky v pokojové teplotě a pak dejte vychladit do ledničky přes noc. Druhý den můžete servírovat!

