Mléčné řezy: Bleskové, zdravé, mnohem lepší než ty předražené z obchodu

Máte chuť na mléčné řezy? Receptů najdete na internetu celý seznam. Víte, čím se liší a že existuje i zdravější varianta těchto jemných a lehkých piškotů s mléčnou náplní? Všechno jde, když se chce.

Mléčné řezy můžete připravit i doma

Milujete mléčné řezy, anebo jsou to oblíbené pamlsky vašich dětí? Zkoušeli jste je už někdy udělat doma? Jemnou a nadýchanou dobrůtku si můžete upéct sami. Budete si jistí obsahem a určitě vám to taky nějakou korunu ušetří, i když samozřejmě na ingrediencích neradno šetřit. Jak se ale v receptech vyznat, na internetu je jich tolik a každý je jiný?

Domácí mléčné řezy s tvarohem, nebo bez?

Aby byly řezy opravdu chutné, připravte si nejen pravé kakao, trochu másla, ale také několik vajec. Pokud se budete probírat různými recepty, patrně zjistíte, že nejčastěji se používá jako náplň tvaroh, což ale není právě ta originální chuť, kterou si spojujeme s mléčnými řezy. Ale samozřejmě proti gustu žádný dišputát. Bezpochyby i řezy plněné tvarohovým krémem jsou vynikající.

V některých receptech se přidává do krému želatina. Je to v případě, kdy se připravuje opravdický mléčný krém jen z mléka, cukru a želatiny. Ten se následně vyšlehá se šlehačkou a vznikne skutečně mléčná a jemná náplň. Ale jde to i jinak.

Pravá mléčná chuť

Můžete také vyzkoušet variantu s mascarpone se šlehačkou, respektive smetanou ke šlehání, které pak dosladíte medem. Je to náplň lehká a chutná, nenáročná na přípravu, jen je nezbytně nutné používat suroviny pokojové teploty. Jinak prostě mascarpone se šlehačkou nespojíte.

Dalším nepatrným rozdílem je čokoládová poleva, která však také na originálním výrobku chybí. Pokud toužíte po sladším dezertu, reprezentativním či maličko čokoládovějším, pak poleva může být řešení, ale i bez ní to jde a řezy budou neméně chutné. V některých receptech také není potřeba kypřicí prášek a na výsledné chuti je to znát. Stačí do těsta jen poctivě vyšlehat cukr s vejci.

Vyzkoušejte zdravější variantu mléčných řezů

Receptů na přípravu domácích mléčných řezů, které jako z oka vypadnou těm v obchodě, je celá řada. Můžete si však připravit i variantu, která je znatelně zdravější.

Pšeničnou mouku nahradí mouka rýžová, cukr není třeba díky čekankovému sirupu a máslo nebo jiný tuk dožene kokosový olej. Takto si můžete připravit zdravější verzi oblíbeného moučníku a mlsat bez výčitek.