Slavný horký mléčný koláč s ovocem: Díky triku s vejci je nadýchaný jak obláček

Málokterý moučník je po celém světě tak populární jako právě horký mléčný koláč. Jeho příprava je natolik jednoduchá, že ho zvládne upéct naprosto každý. I tak je ale koláč krásně voňavý, úžasně chutný a je až neuvěřitelně nadýchaný.

Jeho chuť je fantastická, a tak není divu, že se připravoval a stále připravuje v mnoha zemích světa. Horký mléčný koláč je zkrátka božským moučníkem, na který nedaly dopustit už naše babičky. Je ale pravdou, že zrovna v českých zemích se na něj z nějakého důvodu tak trochu pozapomnělo. A to je obrovská škoda.

Koláč nadýchaný jako obláček

Podrobný postup najdete ve videu:

Do mísy rozklepněte 4 celá vejce, přidejte k nim špetku soli a 250 gramů krupicového cukru. Společně všechno vyšlehejte do husté pěny. V jiné nádobě promíchejte 350 gramů hladké mouky a 2 lžičky prášku do pečiva.

Horké mléko

V dalším kroku si nachystejte menší hrnec. Nalijte do něj 240 mililitrů plnotučného mléka, přidejte 1 sáček vanilkového cukru a 70 gramů másla. Obsah hrnce začněte zahřívat a míchejte, dokud se cukr a máslo nerozpustí. Jakmile se začnou na hladině mléka objevovat první bublinky, odstavte hrnec ze sporáku.

Koláč je krásně nadýchaný a má dokonalou texturu díky horkému mléku. Zdroj: Shutterstock

Horkou směs za stálého šlehání pomalu nalijte do vaječné pěny. Mělo by vzniknout těsto o konzistenci řidšího žloutkového krému. Do těsta pak vmíchejte ještě „suchou“ směs z mouky a kypřicího prášku, přidejte do něj 1 hrnek čerstvých malin nebo jahod.

Těsto nalijte do pečicím papírem vyloženého vyššího plechu. Použít ale můžete i třeba vymazanou a vysypanou formu na bábovku. Koláč vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů Celsia a pečte ho zhruba 35 až 40 minut.

Stav propečení koláče zkontrolujte trikem se špejlí. Pokud je po vytažení z těsta suchá, je hotovo. Koláč podávejte ideálně ještě teplý. Skvěle ale pochopitelně chutná i po vychladnutí, kdy jej můžete ještě poprášit moučkovým cukrem.

Koláč můžete upéct i ve formě na bábovku. Zdroj: Shutterstock

Mléčný koláč Galatopita

Zatímco v mnoha zemích se mléčný koláč připravuje stejně, v Řecku ho dělají docela jinak. Namísto nadýchaného moučníku chutí i strukturou spíše připomíná pudink i krupicovou kaši. I jeho příprava je velmi jednoduchá a koláč rozhodně stojí za vyzkoušení.

Do hrnce nalijte 1,5 litru plnotučného mléka a zahřejte ho. Přidejte 150 gramů cukru, 100 gramů másla a velmi pomalu a za stálého míchání nasypte do hrnce také 220 gramů semolinové mouky. Směs vařte do té doby, dokud nezhoustne podobně jako pudink. Pak vypněte sporák a nechte obsah hrnce zcela vychladnout, během čehož směs občas promíchejte, aby se na ní nevytvořil škraloup.

Nakonec do těsta zašlehejte 4 celá vejce a 1 lžičku vanilkového extraktu. Nalijte do formy vyložené pečicím papírem a dejte péct do trouby vyhřáté na 180 stupňů Celsia. Pečte zhruba 1 hodinu. Vychladnutý koláč poprašte moučkovým cukrem se skořicí a podávejte.