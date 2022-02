Mléčný řez podle Ládi Hrušky: Lahodný a jednoduchý, že ho zvládne i dítě

Mají vaše děti rády mléčné řezy, které jim kupujete v supermarketu? Pak vám přinášíme snadný recept, jak jim je udělat doma. Nejenže jich budete mít celý plech, ale navíc budete přesně vědět, co jste do nich přidali, tudíž, co vaše dítě jí.

Proč utrácet zbytečně peníze za předražené mléčné řezy v supermarketech, když ani pořádně nevíte co v nich je a obsah cukru je většinou přímo šílený. Přece chcete pro své děti jen to nejlepší! Pak jim upečte mléčný řez podle Ládi Hrušky doma. Je snadný, rychlý a ratolesti vám mohou s jeho přípravou klidně pomáhat.

Mléko je pro děti velmi důležité. Jeho pravidelná konzumace přispívá zdravému růstu. Mléko také obsahuje bílkoviny a řadu minerálních látek a vitamínů, které naše děti potřebují. Čím více dítě roste, tím se mu zvětšují i kosti a tělo potřebuje více vápníku a vitamínu D, který se nachází v mléčných výrobcích. Rodičům se tedy doporučuje dávat mléčné výrobky svým dětem každý den. Podle WHO by měly školní děti jíst 200 g jogurtu a 50 g tvrdého sýra denně. A do toho by měly vypít každý den ještě půl litru mléka.

Mléko je pro děti důležité. Zdroj: Shutterstock

Mléčné výrobky by měly jíst děti každý den

Samozřejmě je jasné, že to nelze každý den dodržet. Když sivšak čas od času příjem mléčných výrobků zpříjemníte, třeba právě mléčnými řezy, nebude to na škodu. Pojďme si tedy snadné, rychlé a chutné mléčné řezy podle kuchtíka všeuměla Ládi Hrušky připravit.

Budete potřebovat 7 vajec, 8 lžic krystalového cukru, 2 lžíce oleje, 4 lžíce kakaa, 100 g polohrubé mouky, ¼ prášku do pečiva. Na náplň 125 g másla, 4-6 lžic cukru, 2 tvarohy, 1 smetanu ke šlehání.

Nejprve utřete vejce s cukrem a přidejte kakao, olej, mouku a nakonec prášek do pečiva. Těsto následně míchejte, dokud nebude hladké. Vylijte ho na vymazaný a vysypaný plech a pečte dozlatova.

Vsaďte na kvalitní kakao. Zdroj: grafvision / Shutterstock.com

Připravte si dokonalé domácí mléčné řezy

Mezitím si připravte mléčnou náplň tak, že smícháte zbylé suroviny a nakonec přidáte vyšlehanou šlehačku. Poté, co je těsto vychladlé, rozříznete korpus na polovinu, natřete krémem a necháte ztuhnout přes noc v lednici.

Ráno nakrájejte na obdélníčky, stejně jako jsou mléčné řezy v obchodech a dejte dětem k snídani. Uvidíte, že budou nadšené a na kupovanou přeslazenou umělou hmotu si ani nevzpomenou.

