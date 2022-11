Kdy a proč přidat mléko do polévky. Takhle radil Pramen hospodyňkám v 70. letech

Kdo by to byl řekl, že mléko se dá využít i při vaření obyčejné polévky. Tento fígl zná jen málokdo. Určitě se vám bude hodit, když si s polévkou nebudete vědět rady. S pomocí mléka ji zaručeně zachráníte!

Jestliže budete vařit polévky, do které zároveň přidáváte ocet, citron, rajský protlak nebo jiné podobné ingredience, zásadně do nich vlévejte mléko až po okyselení. Pokud byste tak učinili naopak, dojde ke sražení mléka a výsledný pokrm nebude stát za nic, což rozhodně nikdo z vás nechce. Z toho vyplývá, že i s mlékem se musí zacházet podle určitých pravidel a hlavně opatrně.

Zjemnění chuti jídla

Stalo se vám už někdy, že jste dušené maso nebo polévku příliš okořenili? Pak na tuto pohromu pomůže trocha mléka. Nemusíte se bát, že by chuť pokrmu nějak ovlivnilo. Mléko ji pouze zjemní, čímž překořenění nebude tolik výrazné. Je to užitečná finta, kterou se hodí znát! Třeba ji budete i vy někdy potřebovat. Podívejte se i na další vychytávky, které používaly hospodyně v 70. a 80. letech:

Recept na mléčnou polévku

Slyšeli jste o mléčné polévce? Pokud ne, pak vás seznámíme s rychlovkou, která zachutná i těm nejmenším. Budete na ni potřebovat pouze mléko, máslo, vlasové nudle, sůl a pažitku. Nejdříve si uvařte nudle v osolené vodě. Až budou uvařené a měkké, přilijte k nim mléko a chvilku nechte povařit. Nakonec přidejte kousek másla a můžete servírovat. Na talíři posypte polévku nasekanou čerstvou pažitkou.

Mléčná polévka je plná vitaminů a bílkovin. Zdroj: Shutterstock

Zamezte utíkání mléka z hrnce

Pokud vaříte mléko, snadno se může stát, že ho neuhlídáte a zkrátka vám přeteče. Abyste u plotny nemuseli stát celou dobu a hlídat ho, stačí potřít okraj hrnce jakýmkoliv tukem. Ten zamezí jeho vzkypění.

Už nebudete muset čistit špinavé hrnce a sporák od přetečeného mléka. Zdroj: Shutterstock

Aby se mléko nesrazilo

Při vaření polévky, jejíž součástí je i mléko, musíte dávat velký pozor na to, abyste ho přidali ve správný čas. Jestliže jste již přidali mléko, určitě nedávejte do polévky horký brambor. Měl by na svědomí zdrcnutí polévky.

Existuje ještě jedna finta, díky které se vám mléko nesrazí. Stačí do něj přidat kostku cukru a budete mít po starostech! Stejný efekt bude mít také, když přidáte na špičku nože sůl nebo před vařením hrnec vypláchnete studenou vodou a neutřete.

Zdroje: receptyonline.cz, youtube.com, toprecepty.cz