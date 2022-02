Nalijte vejce do vařícího mléka a nechte ztvrdnout v lednici. Výsledek je skvělý

Víte, co se stane, když vlijete vajíčka společně se zakysanou smetanou do vařícího mléka a necháte ztuhnout v lednici? Prozradíme vám to! Vytvoříte skvělý, rychlý a chutný domácí sýr. Nevěříte? Vyzkoušejte.

Pokud jste si někdy doma toužili připravit sýr, nyní máte šanci. Známe jednoduchý recept, který zvládne úplně každý, a navíc na jeho přípravu potřebujete jen tři ingredience. Nejedná se sice o sýr v pravém slova smyslu, ale v chuti a konzistenci si se sýrem rozhodně nezadá. Určitě si tuto pochoutku oblíbíte.

Tento domácí „sýr" má jemnou chuť a hodí se na čerstvé pečivo. Tudíž je skvělý ke snídani, na svačinu i k večeři. Zamilují si ho také děti a vy budete mít jistotu, že jedí pouze kvalitní suroviny.

Zakysanou smetanu smíchejte s vajíčky. Zdroj: Arina P Habich/Shutterstock.com

Domácí „sýr" ze tří ingrediencí

Na přípravu našeho domácího sýra ze tří ingrediencí budete potřebovat dvě slepičí vajíčka, 200 g zakysané smetany a 1 litr plnotučného mléka.

Vajíčka vyklepněte do misky, důkladně rozšlehejte a přidejte zakysanou smetanu. Opět dobře rozmíchejte a osolte. Nechte uvařit litr plnotučného mléka a přilijte do něj směs z vajíček a zakysané smetany. Vařte a míchejte asi deset minut. Pak nechte dvě minuty odstát. Připravte si čisté plátýnko a směs do něj přendejte. Nechte odkapat a z hmoty vytvořte hrudku.

Tu uděláte tak, že plátýnko s vysráženou hmotou nacpete do nádoby s otvory a zatížíte. Nechte přes noc „lisovat" v lednici. Druhý den můžete vyklopit a řezat na plátky, kterými si obložíte chléb.

Domácí „sýr" s vejci obsahuje bílkoviny, tuky, sacharidy, železo, vápník, zinek, sodík, hořčík, fosfor, draslík, fluorid, omega 3 mastné kyseliny, kyselinu listovou i pantotenovou a v neposlední řadě vitamíny A, B, D, E a K.

Do receptu patří plnotučné mléko. Zdroj: Profimedia

Mezi kupovaným a domácím sýrem je velký rozdíl

Mezi kupovaným a domácím sýrem je velký rozdíl. Ten domácí je samozřejmě zdravější a je také vyroben z čerstvých surovin. Domácí sýr podporuje obranyschopnost organismu a regeneraci buněk. Také podporuje trávení a zlepšuje pravidelnou stolici. Působí jako prevence před osteoporózou. Sýry jsou vhodné pro celiaky či lidi, kteří chtějí zhubnout pár kilo. Pravidelná konzumace sýra má pozitivní vliv i na kvalitu vlasů, nehtů a pokožky.

