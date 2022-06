Jak připravit dokonalé mleté maso na holandský řízek

Víte, jak na holandský řízek? Nejdůležitější je volba a příprava mletého vepřového masa. Jak přípravu zjednodušit, aby byl holandský řízek báječně šťavnatý a chutný?

Zdroje: adbz.cz, www.jidlo.cz, tema.ceskenapady.cz

Holandský či český řízek?

Holandský řízek patří k jídlům, které si někteří pamatují ještě z předrevolučních jídelníčků. Nejde o nic jiného než o směs mletého vepřového masa a Eidamu či Goudy. Řízečky z mletého masa je nutné smažit v trojobalu, aby sýr nevytekl.

Holanďané jej neznají, Češi naopak vědí o tomto mletém řízku všechno. Je to ryze český způsob na přípravu jídla podobného karbanátku, avšak holandský řízek by měl být šťavnatější i jemnější, bez česneku, majoránky či muškátového oříšku, které jsou typické pro dobře známé karbanátky. Sýry, které se do masové hmoty přidávají vysloužiliy pokrmu přídomek „holandský", protože z tohoto regionu původně sýry pocházejí.

Klasický recept uvádí eidam či goudu, ale můžete použít i další oblíbené sýry. Zdroj: Valentyn Volkov / Shutterstock.com

Mleté maso na přípravu holandského řízku

Na přípravu holandského řízku se typicky používá mletý bůček, vepřová plec, případně kombinace obou. Dobré je vědět, že výrobky z mletého masa skutečně nepotřebují housku, vejce nebo strouhanku. Můžete je samozřejmě přidat, tak jak káže původní recept. Spojení masa však dosáhnete i opětovným zpracováním obyčejnýma rukama. Řízek, který budete smažit v klasickém trojobalu může být ve skutečnosti jen z osoleného a opepřeného masa a sýra.

Na holandský řízek se používá mleté maso z bůčku nebo plece. Zdroj: TMON / Shutterstock.com

Holandský řízek jen z mletého masa a sýra

Holandský řízek lze připravit i bez použití mouky, vejce či strouhanky ve směsi. Trojobal však nesmí chybět.

Na přípravu masovo sýrové směsi na holandský řízek budete potřebovat:

500 g mletého vepřového bůčku, pleci nebo od obou trochu

180 g nastrouhaného sýra podle vaší chuti, ideální je směs sýrů

špetku soli a pepře, čerstvě mletý je vždy lepší

Kdo má rád, může přidat i hrst nasekané petrželky.

Postup:

Všechny suroviny dobře promíchejte v míse rukama. Uvidíte, že se bude směs spojovat i bez použití dalších surovin, které fungují jako lepidlo. Nechejte směs v lednici odpočinout půl hodiny až hodinu.

Následně masovou směs rozdělte a vytvarujte. Obalte v klasickém trojobalu, tedy v mouce, vejci i strouhance a smažte na sádle či oleji.

Holandské řízky se smaží v trojobalu na sádle nebo oleji. Zdroj: Profimedia

Holandský řízek stokrát jinak

Recepty jsou samozřejmě různé a často byly obměňovány. Původní masová směs však obsahovala navíc i mouku, strouhanku, mléko a vejce. I zde platí, že proti gustu žádný dišputát a každý si rozhodně může připravit svůj pokrm tak, jak mu chutná nejvíce.