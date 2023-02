Nacpěte mleté maso do PET lahve. Skvělý trik! Výsledek vás překvapí

Máte rádi mleté maso a rádi z něho vaříte? Udělejte ho doma na špejli, k čemuž vám pomůže PET lahev. Máme pro vás zajímavý trik, který vám značně usnadní práci.

Mleté maso je poměrně oblíbenou ingrediencí, která se využívá k přípravě mnoha zajímavých pokrmů. Výhodou tohoto druhu masa je, že není po úpravě tuhé a je rychle propečené. Vždy je však nutné, aby bylo naprosto čerstvé a jen v té nejlepší kvalitě.

V případě, že jste se ocitli v časovém presu a potřebujete vykouzlit rychlou večeři, máme pro vás jeden bezva recept na výborný kebab, který hravě zvládnete udělat pomocí použité PET lahve. Možná doma všechny překvapíte se zajímavou večeří.

Maso vždy jen kvalitní

Už při nákupu masa se zaměřte na kvalitu a vybírejte jen to s jasně červenou barvou. Nejlepší je nakupovat u ověřeného řezníka, který vám maso rovnou namele. Protože se namleté maso poměrně rychle kazí oproti masu v celku, zpracujte ho nejlépe ještě v den, kdy jste ho koupili.

Protože se namleté maso poměrně rychle kazí, zpracujte ho nejlépe ještě v den, kdy jste ho koupili. Zdroj: Shutterstock

Domácí kebab z PET lahve

K tomuto receptu použijte mleté maso, anebo si můžete pokrájejte 500 g hovězího masa na menší kostičky. Přidejte 1 celé syrové vejce, pokrájenou petrželovou nať, ½ kávové lžičky černého pepře, ¼ kávové lžičky sladké papriky a přistrouhejte očištěnou cibuli. Poté směs zamíchejte a nejlépe propracujte rukama, aby se veškeré ingredience náležitě propojily.

Na špejli pomocí plastové lahve

Použitou plastovou lahev náležitě omyjte a poté odřízněte spodní část se dnem. Horní část s hrdlem si ponechte a naplňte ji připravenou masovou směsí. Poté takto naplněnou lahev umístěte na konzervu, která se průměrem vejde do lahve a bude maso vytlačovat vaším tlakem se shora hrdlem ven, a to ve tvaru kebabu, který snadno napíchnete na špejli, jak jste to mohli vidět ve videu.

Kebab můžete servírovat s čerstvým zeleninovým salátem. Zdroj: shutterstock.com

Zabalte kebab do sýrové krusty

Na rozpálenou grilovací plotýnku si dejte mírně roztavit plátek tvrdého sýra a jakmile bude měkký, zabalte do něho maso pomocí špejle a otáčivého pohybu prstů.

Skvělým doplňkem je jednoduchý dip

V tomto případě snadno využijete spodní část plastové lahve. Naplňte ji 500 g jogurtu, čerstvě posekanou mátou, špetkou soli a pepře. Do dipu namočte usmažené kebaby a poté je obalte v misce se sušenou cibulí.

