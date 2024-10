Milujte pomazánky i tu budapešťskou, ale chtělo by to malou změnu? Proč ne. Tahle je docela elegantní a vaší oblíbené pomazánce dá docela nový šmrnc!

Pomazánky v záloze se vždycky hodí

Pomazánky jsou ohromně jednoduché, chutné a výborně poslouží, když máte hlad, ale chcete si i na něčem malém smlsnout. Když připravíte vaničku pomazánky a necháte ji v lednici, budete mít možnost nachystat snídaně i svačiny rychle a členové rodiny si i rádi poslouží sami. Stačí mít jen po ruce čerstvé pečivo.

Mezi oblíbené pomazánky v českých domácnostech patří hermelínová i tvarůžková, česneková nebo také budapešťská. A také ta se dá všelijak vylepšit.

Vzpomínáte s láskou na budapešťskou pomazánku? Udělejte si ji doma s čerstvých ingrediencí a právě takovou, aby chutnala právě vám. Jak na to vám přiblíží tento příspěvek z YouTube kanálu RBB Recipes

Zdroj: Youtube

Jak na budapešťskou pomazánku?

Budapešťská pomazánka měla vždy své milovníky i odpůrce a těžko říci, co kdo skutečně na pomazánce miloval či naopak neviděl. Mohl to být také tvaroh, který je hutný, přece jen mírně nakyslý, jemně hrudkovitý, a ne vyloženě krémový. Víc dospělácké než dětské chuti také vyhovují sterilované papriky i špetka sušené lahůdkové papriky. Tyto obě jsou významně méně sladké než krájená kapie, která se do budapešťské pomazánky také hodí.

Jak tedy připravit budapešťskou pomazánku v novém kabátě? Připravte si 250 g měkkého tvarohu, 30 g změklého másla, 1 menší červenou cibuli, 2 lžičky mleté lahůdkové nebo uzené papriky, sůl a pepř. A kde jsou ty novoty? Do pomazánky přidejte také 4 lžíce zakysané smetany, která celou pomazánku zjemní. Opravdovým bonbónkem na závěr je přidání nakrájené grilované papriky.

Grilovaná paprika nemá konkurenci

Jen málo co je tak příjemně sladké, jemné, voňavé po grilu a oplývá intenzivní chutí jako je pečená nebo grilovaná paprika. Navíc, máte-li doma horkovzdušnou fritézu, paprikový lusk postříkaný olivovým olejem budete mít skvěle upečený za 15 minut.

Tenkou slupku s puchýřky od žáru můžete z papriky sloupnout nebo ji ponechat, to záleží jen na vás. Najemno papriku nakrájejte a přidejte do pomazánky. Uvidíte, že i drobná změna v receptu si zaslouží velké ovace.

