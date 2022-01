Moravský brabec s chlupatými knedlíky a zelím podle Kluků v akci. Skvělý recept

Do zlatohněda upečené maso, hustý výpek, nadýchané knedlíky a jemně kyselé zelí. Komu by se při pomyšlení na moravského brabce nesbíhaly sliny. Připravte si ho tradičním způsobem. Uvařte si moravského brabce podle Kluků v akci.

Moravský vrabec, brabec nebo vepřoví vrabci. Oblíbené jídlo, které nechybí v žádné školní jídelně, nebo pravé české hospodě, má mnoho jmen. Poprvé se objevilo ve Zlaté kuchařce Anuše Kejřové v roce 1948. Autorka píše, že tento pokrm byl „velice oblíben na venkově při zabijačkách“.

Podle českého jazykového atlasu se název jídla s označením „brabec" používal především v Čechách, na západní Moravě, na Olomoucku a Kroměřížsku. Etymoložka Pavla Valčáková je přesvědčena, že: „název vznikl z iniciativy neznámého moravského kuchaře, který pracoval v Čechách a chtěl se odlišit. Brabec se pak zkomolil na vrabce, jelikož kousky masa připomínají malé ptáčky. V Česku se této delikatese někdy říkalo dráčci.

Moravský brabec se od tradičních vepřových výpečků liší tím, že se k jeho přípravě používají dva druhy masa. Tučnější bůček a libovější vepřová plec. Měla by být nakrájená na drobno.

Bůček nakrájejte na kostičky nebo obdélníčky. Zdroj: Profimedia.cz

Během pečení je důležité maso hlídat, pravidelně ho podlévat pivem a vývarem a promíchávat. Pokud máte rádi propečenější kousky, přibližně 15 minut před koncem zvyšte teplotu trouby na 200 °C. Již nepodlévejte a nechte ho na povrchu mírně ztvrdnout. Pokud byste na maso náhodou zapomněli a bylo by sušší, než jste chtěli, nalijte do rozpáleného pekáče asi deci vody nebo vývaru a rychle promíchejte. Pak maso hned vytáhněte z trouby.

Moravský brabec podle Kluků v akci

Na 6 porcí masa budete potřebovat 600 g vepřové plece, 300 g vepřového bůčku bez kosti, 2 cibule, 10 stroužků česneku, sůl, kmín, 250 ml světlého piva a 200 ml hovězího vývaru. Na chlupaté knedlíky 350 g syrových oloupaných brambor, 150 g vařených brambor, cca 250 g hrubé mouky, 1 vejce a sůl. 600 g kysaného zelí si připravte na 2 lžících sádla, 1 cibuli, kmínu a soli.

Nejdříve si nachystejte brabce. Bůček a plec nakrájejte na kostičky 1x1 cm či na obdélníčky o velikost cca 1x2 cm. Vložte je do pekáče, osolte přibližně dvěma čajovýma lžičkami soli a přidejte 1 lžičku kmínu. Česnek oloupejte a nožem rozmáčkněte, překrojte napůl a přidejte k masu. Cibuli nakrájejte na drobno. Nakonec přilijte pivo a asi 200 ml vývaru. Pečte při 180 °C přibližně hodinu do měkka a do zlatohněda. Během pečení maso sem tam promíchejte a podlijte pivem a vývarem.

Chlupaté knedlíky se zelím

Klouzáky nebo také betoňáky. To jsou oblíbené knedlíky, jež jsou uvnitř pevné a na povrchu oslizlé. Syrové i uvařené brambory nastrouhejte na jemném struhadle, přidejte k nim mouku, vejce a 2 špetky soli. V hrnci přiveďte vodu k varu a trochu ji osolte. Těsto si dejte do dlaně a pomocí lžíce, kterou namáčíte do studené vody, vykrajujte oválné knedlíky. Ty pak vhoďte do vroucí vody a jemně zamíchejte, aby se neslepily. Jakmile vyplavou, jsou hotové.

Nakonec si připravte zelí. Na rozpáleném sádle orestujte na kostičky nakrájenou cibuli dozlatova. Přidejte zelí, dochuťte kmínem a solí. Do hotového zelí vložte knedlíky a promíchejte. Podávejte s masem a šťávou.

Podívejte se na recept na chlupaté knedlíky na videu:

