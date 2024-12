Dezert a voňavá káva, jen těžko by se našla lepší kombinace. Když správně připravíte tvarohový moučník, přivedete kávový rituál na úplně jinou úroveň. Ať už si chcete vychutnat chvilku sami nebo pozvat přátele na posezení, tento dezert prostě nemůže zklamat.

Při přípravě moučníku hraje hlavní roli kvalitní tvaroh. Právě jeho lehká, přirozeně krémová chuť dodává dezertu šmrnc, který jde jen těžko napodobit. Vyplatí se sáhnout po jemném tvarohu, který zajistí, že bude těsto krásně vláčné.

Podívejte se na video recept z YT tvorby kanálu Miluji Vaření – Tvarohový moučník ke kávě

Suroviny

Piškot:

· 4 vejce

· 150 g cukru krupice

· 120 g hladké mouky

· 1 lžička prášku do pečiva

· špetka soli

Tvarohová náplň:

· 500 g měkkého tvarohu (ideálně plnotučného)

· 100 g moučkového cukru

· 1 vanilkový cukr

· 250 ml smetany ke šlehání (33 %)

Poleva:

· 100 g kvalitní hořké čokolády

· 50 g másla

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Dezert a voňavá káva, jen těžko by se našla lepší kombinace.

Postup

Předehřejte troubu na 180 stupňů Celsia a připravte si piškotový základ. Oddělte bílky od žloutků a bílky vyšlehejte se špetkou soli do tuhého sněhu. V další míse vyšlehejte žloutky s cukrem, dokud nebudou světlé a pěnivé. Ke žloutkové směsi postupně přimíchejte mouku smíchanou s práškem do pečiva, a nakonec jemně zapracujte sníh z bílků, aby těsto zůstalo nadýchané. Nalijte těsto do vymazaného a vysypaného plechu a pečte přibližně 15–20 minut dozlatova. Po upečení nechte piškot zcela vychladnout.

Mezitím připravte tvarohovou náplň. V míse vyšlehejte tvaroh s moučkovým cukrem a vanilkovým cukrem, dokud nevznikne hladký krém. Smetanu ke šlehání vyšlehejte do tuhé šlehačky a opatrně ji přimíchejte k tvarohové směsi. Jakmile je piškot vychladlý, rovnoměrně na něj rozetřete tvarohový krém a dejte moučník do lednice na 1–2 hodiny, aby náplň ztuhla.

Nakonec připravte čokoládovou polevu. Ve vodní lázni rozpusťte čokoládu s máslem a míchejte, dokud nebude hladká. Polevu nechte lehce vychladnout a pak ji nalijte na ztuhlou tvarohovou vrstvu, rovnoměrně ji rozetřete a vraťte moučník zpět do lednice, aby poleva zatuhla.

Dobrou chuť.

Zdroj: toprecepty.cz