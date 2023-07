Tvarožník nadýchaný jak obláček: Trik spočívá v pekáčku s vodou

Přebývá vám doma tvaroh a nevíte co upéct na neděli? Zkuste klasický tvarožník. Jedná se o lehký moučník, který je na léto dokonalou volbou, a navíc využijete i sezónní ovoce.

Pokud milujete lehké letní dezerty, máme pro vás recept na výborný domácí moučník s tvarohem. Je neprosto jednoduchý, rychlý, a především je to úžasná dobrota! V podstatě se dá říct, že se jedná o českou odpověď na dnes tolik oblíbený americký cheesecake. Vraťte se k české klasice a upečte tvarožník. Skvěle chutná nejen s ovocem či šlehačkou, ale hodí se k němu i kopeček zmrzliny.

Jak připravit extra rychlý a chutný tvarohový dezert se podívejte na následujícím videu:

Co je to tvarožník

Základem tohoto moučníku je tenká vrstva křehkého tvarohového vyšlehaného těsta, ktrerá je zpevněná vejci a ochucená vanilkou. Můžete přidat i citronovou kůru a pro jemnější chuť je v některých receptech uvedená i vyšlehaná smetana. Správný tvarožník byste měli připravovat v kulaté dortové formě, ale lze požít i klasický plech.

Tvarožník. Základem tohoto moučníku je tenká vrstva křehkého tvarohového vyšlehaného těsta, ktrerá je zpevněná vejci a ochucená vanilkou. Zdroj: YouTube

Začněte trikem s pekáčem

Než se pustíte do přípravy samotného tvarožníku, naplňte hlubší pekáč vodou zhruba do výšky 4 cm a vložte ho do předem rozehřáté trouby na 200°C. Zanedlouho se dozvíte proč.

Recept na nadýchaný tvarožník

Nejprve oddělte ze 4 čerstvých vajec žloutky a bílky. Potom si z bílků, 75 gramů cukru a špetky soli ušlehejte tuhý sníh.

Následně vyšlehejte 500 g měkkého tvarohu, žloutky, dalších 75 gramů cukru a 1 sáček vanilkového cukru v jemné hladké tvarohové těsto. Postupně přidejte 100 gramů prosáté hladké mouky, 1 kávovou lžičku prášku do pečiva a veškeré ingredience opět vyšlehejte, aby byla hmota naprosto bez žmolků. Pak ještě pomalu vmíchejte sníh z bílků do formy předem vymazané máslem.

Pokud během pečení vršek tvarožníku rychle hnědne, můžete ho zakrýt alobalem. Zdroj: YouTube

A právě nyní přichází na řadu vychytávka s pekáčkem s vodou. Formu naplněnou těstem do ní jednoduše vložte. Tvarožník totiž budete péct ve vodní lázni, a to zhruba po dobu 45 minut. Díky tomu bude dokonale nadýchaný a v žádném případě nebude vysušený.

Po uplynutí náležité doby formu vyjměte a nechte tvarožník vychladnout, teprve poté jej vyjměte či vyklopte. Po upečení bude tvaroh „nafouknutý“, ale jakmile vystydne těsto klesne. Pokud během pečení vršek tvarožníku rychle hnědne, můžete ho zakrýt alobalem. Podávejte vždy s ovocem a můžete přidat i ovocnou, čokoládovou či oříškovou polevu.

