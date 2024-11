Ohlásila se vám nečekaná návštěva a chcete ji pohostit nenáročnou, ale chutnou sladkostí? Upečte jí moučník pro lenochy. Zvládne ho každý a je hotový rychlostí blesku!

Neohlášená návštěva neznamená, že byste ji nemohli pohostit. Ať už nemáte moc času, anebo snad nepatříte mezi zdatné kuchaře, máme pro vás recept na dvě sladkosti, na jejichž přípravu vám stačí pouhé 3 ingredience a jsou velmi jednoduché. Výsledné lahodné moučníky jistě ohromí i ty nejnáročnější hosty.

Chcete znát recepty na 11 jednoduchých dezertů, které jsou pouze ze 3 ingrediencí? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu The Cooking Foodie:

Zdroj: Youtube

Potřebné ingredience

Jestliže chcete během chvilky vykouzlit chutný moučník, máme pro vás řešení. Nevyžaduje žádné složité postupy ani náročné přípravy. Budete potřebovat jen 3 vejce, 120 g bílé čokolády a 120 g tvarohu v pokojové teplotě.

close info Erhan Inga / Shutterstock zoom_in Moučník lze upéct z pouhých 3 ingrediencí.

Moučník pro lenochy

Začněte tím, že si dáte předehřát troubu na 170 °C a připravte si pekáč nebo formu, které důkladně vyložte pečícím papírem. Následně nalámejte bílou čokoládu na malé kousky, rozpusťte ji ve vodní lázni a poté ji nechte mírně vychladnout.

Pak ji rozmíchejte s tvarohem a přidejte syrové žloutky ze všech vajec. Bílky vyšlehejte na sníh a opatrně jej vmíchejte ke směsi tvarohu a čokolády. Vzniklé těsto nalijte do pekáče nebo zvolené formy. Nakonec vložte do předehřáté trouby a pečte po dobu 15 minut. Pak troubu vypněte a nechte moučník v teple ještě dalších 15 minut dojít.

Můžete servírovat

Moučník můžete podávat jen tak posypaný moučkový cukrem, ale je možné ho ochutit i marmeládou, čerstvým ovocem a šlehačkou. Také lze použít posyp ve formě skořice, anebo čokoládových hoblinek či posekaných ořechů.

close info Profimedia zoom_in I čokoládový dort lze upéct dle jednoduchého receptu.

Čokoládový dort

A další tip? V tomto případě budete potřebovat 4 vejce, 10 až 15 datlí bez pecek a 150 ml kakaového prášku. Zmíněné suroviny vložte do mísy, rozmixujte je na hladké těsto a nalijte ho do menší kulaté formy o průměru cca 17 cm, kterou stejně jako ve výše uvedeném receptu pečlivě vyložte papírem na pečení. Pak vložte do předem vyhřáté trouby na 200 °C a pečte po dobu cca 20 minut. Upečený dort nechte vychladnout a pak ho opatrně vyndejte z formy.

Moučník je možné opět podávat jen pocukrovaný, ale stejně tak jej můžete podávat se zmrzlinou, šlehačkou a ovocem nebo na něj připravit krém, který je také ze tří ingrediencí. Ušlehejte jednu 400 ml plechovku vychlazeného plnotučného kokosového mléka se 4 lžícemi kakaa a 1 lžící medu do hladké pěny. Pak natřete na vychladlý dort a můžete podávat na stůl.

Zdroje: www.primainspirace.cz, www.prozeny.cz, www.zeny.iprima.cz