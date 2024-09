Pokud máte chuť na něco sladkého k zakousnutí například ke kávě nebo jako dezert po obědě či večeři, podívejte se na tyto recepty ze zakysané smetany. Když je navíc zkombinujete s borůvkami, nemají konkurenci, podívejte.

Někdy je ve zvyku, že po dobrém obědě přichází káva a chutný zákusek. Pokud chcete mít absolutně bezkonkurenční moučník, ať už ke kávě po jídle, k snídani nebo ke svačině, zkuste si udělat tyto moučníky ze zakysané smetany.

A když k nim navíc ještě přidáte borůvky, které smetaně dodají naprosto delikátní chuť, žádný jiný moučník se jim nevyrovná.

Video recept na koláč s borůvkami a zakysanou smetanou najdete na Youtube kanále Create TV:

Moučníky ze zakysané smetany

Naprosto klasickým moučníkem jsou drobenkové koláče. Jsou známé tím, že nejsou vůbec těžké na přípravu. Stačí si jen předehřát troubu, zpracovat suroviny na drobenku, utřít vejce s cukrem a přidat zakysanou smetanu s moukou a práškem do pečiva, následně vylít do formy, posypat drobenkou, dát péct a voilá. Když ale přidáte ještě borůvky a do drobenky trochu mleté skořice, váš drobenkový koláč bude tak chutný, že si ke kávě nejméně jednou přidáte.

close info Křepelka Mikuláš / Canon EOS R5 zoom_in Drobenkový koláč je výtečný, a zároveň je jednoduchý na přípravu. Společně s borůvkami je to dezert, kterému se nic nevyrovná.

Dalším velice snadným receptem se zakysanou smetanou a borůvkami jsou lívance. Lívance ze zakysané smetany se připravují z litého těsta, které nemusí kynout, takže je budete mít rychle hotové a nebudete muset čekat.

Další výhodou tohoto moučníku je, že jsou zdravější než normální moučníky, jelikož se připravují z celozrnné pšeničné mouky a hnědého cukru, nikoliv bílého. Když poté lívance potřete zakysanou smetanou a ozdobíte borůvkami, máte fantasticky rychlý, zdravý a naprosto vynikající moučník, kterému se hned tak něco nevyrovná.

Trouba není zapotřebí

Pokud nechcete využívat troubu, ale chcete, aby váš moučník působil tak, že jste si s ním dali práci, můžete si udělat nepečený cheesecake ze zakysané smetany. Zakysaná smetana se naprosto skvěle hodí k mascarpone, žervé, ricottě nebo k želatině.

Takže ji můžete zkombinovat v podstatě s jakýmkoliv smetanovým sýrem a podobnými výrobky. Ze zakysané smetany a například mascarpone si můžete vyrobit krém, ten následně jen doplníte korpusem z nadrcených sušenek, necháte v lednici a máte hotovo.

