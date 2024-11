Mezi nejoblíbenější vánoční pochoutky patří linecké cukroví! Chcete, aby se vám povedlo a bylo dokonale křehké? Tak to byste měli vědět, která mouka je k přípravě jeho těsta nejlepší!

Linecké cukroví se o Vánocích objevuje na slavnostním stole v každé rodině v mnoha variacích a ze stolu mizí vždy jako první. Čím ho uděláte dříve a necháte dostatečně rozležet, tím je křehčí, vláčnější a plné chuti. Jak správně připravit linecké těsto a postupovat při jeho přípravě, včetně výběru mouky, abyste ho měli naprosto perfektní?

Chcete znát vynikající recept na linecké cukroví? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu Cuketka.cz:

Linecké těsto

Vánoce jsou téměř za dveřmi a málokterý štědrovečerní stůl se obejde bez křehkého lineckého cukroví. Připravuje se z mouky, másla, cukru a žloutků. Všechny suroviny by měly mít při zpracování stejnou teplotu, aby bylo těsto příjemně vláčné, jemné a tvárné. Jedním z klíčových faktorů, který ovlivní výslednou chuť a strukturu lineckého, je výběr správné mouky. Jakou mouku použít? Možnost k výběru je pouze jedna!

close info Shutterstock zoom_in Vánoce jsou téměř za dveřmi a málokterý štědrovečerní stůl se obejde bez křehkého lineckého cukroví.

Zásadně hladká mouka

Ideální je použití hladké mouky s jemnější strukturou a nižším obsahem lepku. Díky tomu nebude výsledné těsto tuhé a tvrdé, ale naopak úžasně křehké a lehké. Může se jednat o mouku pšeničnou, bezlepkovou nebo špaldovou, ale vždy s vysokou mírou jemnosti, což splňuje například mouka dvounulka.

Velmi důležitou zásadou je i rychlé zpracování těsta, aby se v pokojové teplotě příliš neprohřálo, protože jinak se z mouky díky měkkému máslu uvolní lepek, který následně změní strukturu těsta a způsobí jeho případné deformace během pečení.

Vždy dokonalý poměr surovin

Křehkého lineckého těsta dosáhnete, když zpracujete veškeré potřebné ingredience ve správném poměru. Hladkou mouku, máslo a moučkový cukr byste měli použít vždy v poměru 3:2:1. Když tedy budete těsto dělat například ze 300 g mouky, budete potřebovat 200 g másla a 100 g cukru. Na každých 300 g hladké mouky přidejte vždy 1 vaječný žloutek a špetku soli.

Jak přesně postupovat

Nejprve smíchejte mouku s cukrem, případně i dalšími sypkými přísadami jako je citronová kůra, koření, kakao nebo ořechy. Následně přidejte na kousky nakrájené máslo, utvořte drobenku. Nakonec přidejte žloutek a všechny suroviny rychle spojte v hladké kompaktní těsto.

Kdybyste ho zpracovávali dlouho, začalo by se vám teplem lepit na ruce a mohli byste mít tendence přidávat mouku. Pečené těsto by tak přišlo o svou křehkost. Hotové linecké zabalte do fólie a nechte jej odpočinout nejméně hodinu v lednici, ale ideálně přes celou noc.

Ve výsledku bude cukroví po upečení mnohem křehčí. A důležitý tip? V případě, že žloutek ke spojení těsta nestačí, můžete přidat trochu ledové vody.

close info al1962 / Shutterstock zoom_in Ideální je použití hladké mouky s jemnější strukturou a nižším obsahem lepku.

Pečení

Rozleželé těsto vyndejte z lednice a nechte jej chvilku povolit. Následně ho po částech vyválejte rychlými pohyby od středu ke krajům. Aby se vám nelepilo k pracovní ploše, podsypte ho lehce moukou.

Velmi dobrou pomůckou, kterou lze při vyválení těsta použít, jsou 2 archy pečicího papíru nebo potravinářské fólie, mezi něž těsto umístíte. Pak z těsta vykrojte požadované tvary, položte na plech vyložený pečicím papírem a pečte v předem vyhřáté troubě na 180 °C.

Z plechu na rovnou plochu

Linecké těsto je pečené během chvilky, a i po upečení by mělo zůstat světlé. Proto ho vždy odeberte z horkého plechu, kde by se mohlo snadno dále dopékat a zbytečně ztmavnout. Přemísťujte jej velmi opatrně, v horkém stavu se velice snadno láme, protože je značně křehké.

Promazávání

Po řádném vychladnutí slepte vždy dva kousky k sobě ovocnou zavařeninou dle vašeho výběru. Pak cukroví naskládejte do uzavíratelné krabice a nechte minimálně týden rozležet, nejlépe v chladnější místnosti.

