Koláč bude nadýchaný, když před pečením vždycky uděláte jednu důležitou věc

Koláč býval a je pýchou každé hospodyňky. Pokud chcete, aby i ten váš byl nadýchaný jako obláček, nezapomeňte na jednu důležitou maličkost s moukou, ale nejen s ní!

Koláče jsou oblíbené po celém světě. Ovšem málokdo ví, že kdysi fungovaly jako obřadní jídlo a komunikační kanál. Třeba takový svatební koláč vznikl z „povinnosti“ novomanželů sníst jakýsi posvátný pokrm. Zatímco ve starém Římě se nadýchaná buchta lámala nad hlavou nevěsty, aby zaručila plodný a bohatý sňatek, ve viktoriánské Anglii sloužil jako vábnička. Dívky, které ho ukořistily, si ho dávaly pod polštář. Věřily totiž, že ve snu uvidí svého budoucího manžela…

Na videu uvidíte, proč je dobré prosévat mouku:

Vzkaz pro novopečné otce

V naší slovanské kultuře hrál koláč také důležitou roli. I když to z dnešního pohledu zní komicky, naši předkové používali koláč k léčení nemocí nebo jako magickou ochranu před požárem. Občas se koláč používal i jako posel zajímavých zpráv. V jižních Čechách se po narození nemanželského dítěte posílal jeho biologickému otci takzvaný „rodeník donešnej“. Koláč byl v podobě novorozeněte a zřejmě měl citově zapůsobit na novopečeného tatínka, aby se ke své povinnosti postavil čelem.

Na videu zjistíte, jaký je rozdíl mezi klasickou a celozrnnou moukou:

Koláčová bratrství

Koláč Slované používali ještě k posilování vztahů mezi sebou. Když někdo někomu daroval koláč a ten ho v jeho přítomnosti snědl, bralo se to jako uzavření pokrevního bratrství. A tak nás napadá, kolik jsme v dnešní době takových „koláčových“ pokrevních bratrství už nevědomky uzavřeli? Byly to stovky? Nebo spíš tisíce? Pravdou je, že takový koláč s kafíčkem (nebo dobrým čajem) nikdy nepopíjíme s nepřítelem. A když je buchta nadýchaná jako obláček, pak už není co řešit.

Prosetá mouka lépe kyne

Dobrý koláč dělá nadýchané těsto, které se při každém skusu doslova rozplývá na jazyku. Ovšem jak ho docílit? Vlastně poměrně jednoduše. Ať už pečete koláč z hladké, polohrubé nebo špaldové mouky, vždycky je potřeba tenhle jeho základ prosít. Naše babičky tuhle malou službu mouce nikdy nevynechávaly a měly k tomu pádný důvod. Dřív samozřejmě mouka neobsahovala protihrudkovací aditiva a tím pádem by v neprosetém stavu byla hůř zpracovatelná. Ale i dnes má prosetí mouky pádný důvod. Prosetá mouka je lehčí, nakypřenější a mnohem lépe kyne. A nejen to.

Prosévání mouky má svůj praktický význam. Zdroj: Profimedia

Opatření proti hmyzu

Prosetí mouky je důležité i z hygienického hlediska. Špatným skladováním v obchodech se může stát, že v téhle „sypké bílé mouce“ se mohou nacházet mouční červi, kteří by pak celé vaše pekařské dílo nezhodnotili. Je tedy lepší zachytit je včas a mouku vyhodit, než riskovat nechtěný přísun bílkovin.

Nadýchané kouzlo

Pokud nebudete líní a skutečně mouku při každé přípravě koláče prosejete, zjistíte jednu zajímavou věc: mouka získá na objemu. To ostatně potvrzuje i expertka na pečení Amy Fagan. Na jednom ze svých videí na kanálu youtube zveřejnila pokus, kdy do odměrky nasypala mouku, poté ji dvakrát prosela a pak znovu vrátila zpátky do skleněné nádoby. Odměrka jasně prokázala, že mouky tam je víc, než bylo původně. Stačilo ji jen prosít a byla sušší a provzdušněnější. Stejné kouzlo platí i u hotového těsta, které je díky proseté mouce nadýchanější. Zkuste to a uvidíte ten rozdíl.

Díky sítku je mouka čistá a bude lépe kynout. Zdroj: Profimedia

Co ještě byste měli prosévat:

Stejnou péči jako mouce byste v koláčích měli věnovat i moučkovému cukru, kakau, kypřicímu prášku.

Zdroje: www.prazska-kolacovna.wbs.cz, www.apetitonline.cz