Lahodný moumelich. Takhle ho dělaly babičky v Českém středohoří před sto lety

Když se řekne moumelich, mnozí z mladších ročníků možná vůbec netuší, oč se jedná. Vyzkoušejte recept na sladkou klasiku našich předků, která je i dnes dokonalou pochoutkou.

Co to tedy moumelich je?

Jedná se o sytý sladký pokrm, který se často podával jako hlavní jídlo. Původní recept pochází z Českého středohoří, kde ho často připravovaly německé hospodyňky jako sváteční jídlo. Vlastně se jedná o speciální makovou omáčku, kterou se zalévala vánočka nebo drožďové knedlíky.

Jak připravit moumelich v modernější verzi? Podívejte se ve videu:

Příprava makové omáčky

Zhruba 300 g mletého máku uvařte s 3 hřebíčky v 1 l mléka doměkka. Následně vyjměte hřebíčky a omáčku dochuťte 2 lžícemi medu, 1 lžičkou mleté skořice, špetkou soli a zahustěte 60 g strouhaného perníku.

mák Zdroj: shutterstock.com

Začněte kváskem na knedlíky

Pokud chcete zkusit klasiku, rozdrobte 15 g droždí do 50 ml vlažného mléka, oslaďte 1 kávovou lžičkou krupicového cukru a přisypte 1 lžící hladké mouky. Směs rozmíchejte a nechte z ní na teplém místě vzejít kvásek, který zpravidla potřebuje 10 až 15 minut.

Připravte si knedlíkové těsto

Mezitím si prosejte do větší mísy 450 g polohrubé mouky a přidejte špetku soli. Pak si ve 150 ml vlažného mléka rozmíchejte 2 vaječné žloutky a směs přilijte do připravené osolené mouky. Následně přidejte i hotový kvásek a postupně vymíchejte hladké, pevné, lesklé těsto. Na jeho povrchu by se měly tvořit puchýřky či bubliny. Nakonec povrch těsta lehce posypte trochou hladké mouky, přikryjte čistou utěrkou a nechte na teplém místě kynout do té doby, dokud nebude jeho objem dvojnásobný.

Vytvarujte knedlíky

Jakmile těsto vykyne, odkrajujte z něj stejně velké kousky a v pomoučených dlaních je tvarujte dokulata. Jednotlivé knedlíky odkládejte na pomoučený vál. Když budete mít celé těsto zpracované, knedlíky lehce zasypte moukou, zakryjeme utěrkou a opět nechte zhruba 15 minut kynout. Asi tak po 7 až 8 minutách je otočte, aby byly ve výsledku krásně rovnoměrné z obou stran.

Na závěr přelijte každou porci připravenou makovou omáčkou a trochou horkého másla. Zdroj: shutterstock.com

Jde se do finále

Ve velkém hrnci si dejte vařit tak 3 l vody s 1 lžičkou soli a knedlíky v ní uvařte. Podle toho, jak budou veliké, bude trvat i jejich čas provaření. Počítejte tak s 5 až 10 minutami. Jakmile knedlíky vyplavou na hladinu, jeden vyjměte a rozřízněte. Díky tomu poznáte, jestli jsou již hotové.

Můžete servírovat

Nakonec všechny knedlíky servírujte na talíř a každý propíchněte vidličkou, aby z nich mohla unikat horká pára, která by je mohla potrhat. Na závěr přelijte každou porci připravenou makovou omáčkou a trochou horkého másla.

