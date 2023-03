Mraky z odpalovaného těsta: Lehoučké a nadýchané! Postup krok za krokem

Máte rádi lehoučké a křehké zákusky jako z cukrárny? Mraky z odpalovaného těsta se podobají věnečkům. Příprava je sice malinko komplikovanější, protože je to zákusek z odpalovaného těsta, ale za ten úžasně lahodný výsledek práce navíc rozhodně stojí.

Mraky jsou jako z obláčků

Co jsou ty mraky vlastně zač? Někdo říká, že je to dezert na plech podobný věnečkům. Mraky se prý však nejvíc podobají dezertu karpatka, podle nepravidelného zvlnění připomínajícího pohoří. Je to zákusek z odpalovaného těsta plněný krémem se smetanou a zdobený čokoládou nebo také karamelem, takže je tu i jistá podoba s banánky, kterým se v zahraničí říká éclair.

Éclair jsou jako banánky z odpalovaného těsta plněné krémem. Zdroj: Profimedia

Jak se pečou mraky?

Podívejte se, jak připravit mraky z odpalovaného těsta podle paní Jany C. Ve videu najdete postup krok za krokem:

Nebojte se odpalovaného těsta ani mraků

Příprava dezertu vyžaduje určitou zručnost, ale hlavně dobrou přípravu. Nebojte se vyzkoušet nový a o něco komplikovanější zákusek, než je litá buchta na plech. Až to několikrát zkusíte, už budete přesně vědět co dělat a půjde vám to jako po másle, nebo spíš po smetaně, které je v moučníku fůra.

Smetanu, máslo, vejce i další ingredience nechejte zteplat při pokojové teplotě. Zdroj: Shutterstock

Než se vrhnete na pečení, zjednodušte si práci dobrou přípravou. Až to bude třeba, suroviny i nádobí budou po ruce. Odpalované těsto budete připravovat v misce, pak na sporáku a v lázni. Budete potřebovat i ruční šlehač, předehřátou troubu a dva plechy na pečení spodního i horního plátku zákusku.

Přichystejte si všechny ingredience, odvažte si patřičná množství a suroviny nechejte zteplat při pokojové teplotě. Díky tomu se vám nic nesrazí a nebudete muset zápasit s kuchyňskou váhou nebo vaječnými skořápkami během míchání těsta.

Usnadněte si přípravu dezertu odvážením surovin a nachystáním nádobí. Půjde vám to lépe od ruky. Zdroj: Shutterstock

Náplň z pudinku, chuť rumu nebo vanilky

Ve videoreceptu paní Jana ovoní krém troškou rumu, pokud vám to však nevyhovuje, určitě se hodí také vanilka. Můžete se také setkat s recepty na krém, v jejichž základu není mouka ale pudink. Takový jemný krém vznikne z půl litru mléka, vanilkového cukru, lžíce cukru krystal a jednoho pudinkového prášku. Z těchto ingrediencí se uvaří pudink, který se po vychladnutí přidává při šlehání do smetany po lžicích. Volba je jen na vás, v některých rodinách se prostě upřednostňuje pudinkový základ krému, oba jsou však vynikající.

Připravte krém, jak jste zvyklí, i pudinkový základ se do mraků hodí. Zdroj: Shutterstock

Zkuste slaný karamel

Milujete-li slaný karamel, pak právě nyní se vyloženě nabízí vyměnit čokoládu za trochu slaného karamelu a přiblížit se věnečkům. Připravte karamel ze 100 g krystalového cukru, přidejte do něj 100 g másla a 80 ml smetany. Tím sice karamel ztvrdne, vy ale opět vše pomalu rozmícháte, až vám vznikne hladká hmota, do které na závěr přidáte jen asi půl lžičky nebo větší špetku soli.

Nezpomeňte nechat zákusek dobře vychladnout a ztuhnout v lednici. Možná zjistíte, že to je ta nejtěžší část práce.