Mramorový dort s čokoládovou polevou: Chutná božsky a hotový je za 15 minut

Jednobarevným dortům odzvonilo. Zkuste nevšední dvoubarevný mramorový dort s čokoládovou polevou. Věřte, že pokud jím pohostíte návštěvu, budete za hvězdu. Navíc je geniálně jednoduchý a hotový za patnáct minut!

Zákusek patří nejen k nedělnímu obědu. Dát si dobrý dort, je jako se na chviličku dotknout nebe. Než zamíříte do cukrárny, přečtěte si náš návod na luxusní mramorový dort. Tato sladká tečka vás i ostatní strávníky překvapí nejen lahodnou chutí, ale příjemně vás překvapí i její neotřelé provedení. Ne nadarmo se říká, že jíme očima a v případě tohoto dortíku to platí obzvlášť.

Mramorový korpus je velmi efektní. Zdroj: shutterstock

Dvě barvy korpusu

Pokud děláte mramorovou bábovku, jistě se vám ihned podoba korpusu na stejnojmenný dort vybaví. I zde je podstata jednoduchá, a to smíchání těsta dvou barev. Nejčastěji se používá vanilkové těsto a druhé obarvené holandským kakaem. Díky nim získá dortový korpus kýžený neotřelý efekt. Tmavou barvu můžete regulovat množstvím kakaa v těstě, ale také jeho typem.

Kakao a jeho typy

Ve spíži mívají hospodyňky většinou kakao holandského typu, tedy to, které prošlo během své výroby tzv. alkalizací, kdy byly do kakaa přidány regulátory kyselosti. Díky nim má kakao tmavší barvu, jinou chuť od toho zcela přírodního a lepší rozpustnost.

Na trhu se ale dá sehnat i zmiňované kakao přírodní. Od toho holandského jej poznáte na první ohled a liší se i chutí. Přírodní kakao je mnohem světlejší a překvapí vás nakyslou chutí. Nejtmavší mezi ostatními je kakao černé. Na trh se dostalo před několika málo lety a zaujme vás svou skutečně tmavou barvou. Černé kakao obsahuje 10 % kakaového másla a dokáže dezerty a těsta obarvit takřka na černo.

Kakao můžete volit podle barvy. Zdroj: shutterstock

Barevný efekt je jen na vás

Díky typu kakaa tedy můžete sytost mramorování skvěle korigovat, popřípadě být ještě kreativnější a získat hned několik odstínů těsta. Mramorování nám sice evokuje barvu světlou a tmavou, ale velké popularitě se těší i ostatní odstíny. Už jste někdy viděli mramorový red velvet dort s temně červenými odstíny? V takovém případě je žádoucí sáhnout po potravinářském barvivu. Chcete-li se barvivu vyhnout a jít v kreativitě a fantazii ještě dál, můžete zkusit mramorování přidáním borůvek do těsta.

Pokud budete mít odvahu, zkuste korpus z více barev. Zdroj: shutterstock

Jak na božský mramorový dort

Dost bylo teorie. Pojďte se podívat na to, jak vytvořit opravdu luxusní mramorový dort, kde se těsto nebarví přímo kakaem, ale rozpuštěnou čokoládou.

Níže na videu se můžete inspirovat, jak docílit dokonalého mramorování:

Na samotný dort jsou potřeba dva druhy čokolády - 50 gramů kvalitní bílé čokolády, sehnat můžete i tu s pravou vanilkou, a 50 gramů hořké čokolády. Stupeň hořkosti si opět můžete regulovat sami dle chuti. Obě čokolády nechte zvlášť rozpustit ve vodní lázni nebo velmi opatrně v mikrovlnné troubě.

Vezměte 200 gramů másla pokojové teploty a utřete jej se stejným množstvím krupicového cukru. Jakmile se máslo s cukrem promění v pěnu, zašlehejte do ní 4 vejce, hezky jedno po druhém. V jiné míse promíchejte 250 gramů hladké mouky s lžičkou prášku do pečiva a nakonec přisypte do vaječné směsi. Přilijte ještě 100 mililitrů podmáslí, promíchejte a těsto rozdělte na dvě poloviny. Do každé z nich vmíchejte rozpuštěnou čokoládu. Troubu předehřejte na 170 °C a do připravené dortové formy střídavě lžící nebo pomocí cukrářských sáčků přendejte obě těsta. Pečte zhruba půl hodiny.

Čokoládovou polevu nalijte na dort a nechte stéct. Zdroj: shutterstock

Jak na dokonalý krém

Jeden z nejlepších dortových krémů je ten z mascarpone. Je svěží, krásně drží a skvěle chutná. Vyšlehejte 250 gramů italského mascaprone s 250 gramy krémového sýra a 200 gramy moučkového cukru. Zcela vychladlý korpus dvakrát podélně rozkrojte a promažte krémem. Krémem potřete i strany a vrchní korpus dortu. Dejte jej ztuhnout do ledničky a mezitím si připravte finální tečku. Čokoládovou polevu.

Namočte si 10 gramů plátkové želatiny a nechejte ji nabobtnat. Poté k ní přilejte 100 mililitrů kondenzovaného mléka, přisypejte 150 gramů cukru krupice a přilijte 70 mililitrů vody. Směs zahřívejte těsně pod bod varu a pak ihned sejměte z plamene. Nakonec do polevy nalámejte 175 gramů vysokoprocentní hořké čokolády a za občasného míchání nechte čokoládu zcela rozpustit. Nakonec vše promíchejte, aby se poleva krásně spojila. Vychladlý dort umístěte na mřížku a polijte čokoládovou polevou. Nechte ji volně stéct na nevyužitý plech. Z něj pak čokoládu pomocí stěrky seberte do misky a schovejte k dalšímu použití.

Zdroje: www.youtube.com, www.recepty.cz, www.vitalia.cz, www.goodie.cz