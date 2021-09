Zamrazte cibuli: Je to nejlepší způsob, jak ji uchovat. Ušetříte si čas i místo

Pokud máte velký mrazák, není důvod nepřipravit si zeleninu „do foroty". Cibule se dá skladovat dlouho a jednoduše, ale pokud si chcete připravit ve velkém polotovary, i s cibulí to jde. Mražení cibule je velmi prosté. Stejně pro vás ale máme pár tipů!

Ušetřete čas, zamrazte cibuli ve velkém

Mražení cibule se rozhodně hodí dělat ve velkém. I po malých troškách je to samozřejmě možné. Pokud mrazíte cibuli, abyste ušetřili při vaření čas, pak jedině velké množství dává smysl. Pamatujte na to, že je dobré pracovat rychle, ve větrané místnosti a mýt si často a dobře ruce. Na mrazení samotné jsou nejvhodnější uzavíratelné sáčky nebo krabičky, prkénko, ostrý nůž, popisovač, tvořítko na ledové kostky a samozřejmě mrazák. Všimněte si, že cibuli budeme často mrazit volně a až po ztuhnutí ji uložíme do sáčku. Proto je vhodné mít konkrétní zásuvku mrazáku prázdnou, aby cibulí nenačichly ostatní potraviny.

Cibule se dá dobře uskladnit, ale i mražení má své výhody. Zdroj: ORLIO / Shutterstock.com

Proč mrazit cibuli?

Jak už bylo zmíněno, přípravou polotovaru ve velkém si do budoucna můžete ušetřit čas. Někdy se vyloženě nabízí obětovat jeden den v kuchyni a ušetřit si tak následně pak několik minut každý den. Hlavně když půjde vaření hezky od ruky a jídlo bude dříve na stole. Zatímco bílé či červené cibule můžeme nakoupit po celý rok. Zelené cibulky jsou zbožím sezonním, a proto se zamrazení jeví jako ideální příležitost, jak si zajistit jejich zásobu na zbytek roku.

Zelené cibulky si zmrazte na dobu, kdy nebudou k mání. Zdroj: Profimedia

Jak cibuli přichystat na mražení?

Způsobů, jak ji zmrazit, je několik. Nejjednodušším způsobem je nakrájet cibuli nebo jarní cibulky na adekvátní kousky a zmrazit. Než tak učiníte, zvažte, zdali je možné zmrazit je napřed na plechu či tácku vyloženém pečícím papírem. Pokud byste cibuli napřed zmrazili mimo sáček a poté rychle nasypali, uzavřeli a opět hodili do mrazáku, výsledkem by byla cibule zmražená v pěkných kouscích. Ty půjdou později dobře rozdělit, odsypat atd. Pokud hodíte vše rovnou do sáčku a do mrazáku, vznikne zmražená hrouda, která půjde jen těžko rozdělit na menší části.

Cibuli nakrájejte, tak jak jste zvyklí, a zmrazte pokud možno na tácku. Zdroj: Robert Przybysz / Shutterstock.com

Cibulka zamražená ke smažení

Najemno krájená cibulka je základem velké spousty jídel. Nachystejte si ji už teď ve velkém. Cibuli nasekejte najemno nebo připravte v kuchyňském robotu a promíchejte s olejem. Směsí naplňte tvořítka na ledové kostky a nechejte zamrazit. V okamžiku, kdy jsou kostky tuhé, vyklepněte je z tvořítka a uzavřete do sáčku, který uložíte do mrazáku. Tímto způsobem vám vzniknou kostky vhodné k okamžitému smažení do základu polévek, omáček ale i jiných jídel.

Karamelizované cibule dělejte ve velkém

Cibule upravte smažením nebo si udělejte karamelizované. Především správné pomalé karamelizování cibule se hodí dělat ve velkém. Výsledný produkt opět plňte do tvořítka na led a zopakujte postup jako u předešlého způsobu.

Cibulku můžete zmrazit čerstvou nebo tepelně upravenou. Zdroj: Profimedia

Zdroje: https://www.prostreno.cz, https://www.ruralsprout.com