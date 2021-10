Mražené bylinky: 4 způsoby, jak je uchovat, abyste z nich vytěžili co nejvíc

Pomalu se nám blíží zimní období a sáhnout po bylinkách na balkoně či zahradě už jen tak lehce nepůjde. Nabízíme vám 4 nejlepší způsoby, jak bylinky zpracovat tak, abyste pro ně mohli kdykoli sáhnout alespoň do mrazáku.

V létě s bylinkami žádný problém není, tedy pokud se jim u vás daří. Vaříte oběd, odběhnete si natrhat pár lístků bazalky a vhodíte je do připravovaného pokrmu. Tak o tom se nám brzy může jen zdát, budeme si muset zase nějaký ten čas počkat.

Skliďte ale ještě, co se dá, poradíme vám, jakým způsobem bylinky zamrazit, tak abyste se z jejich chutí v oblíbených jídlech mohli těšit po celou zimu.

Když si bylinky včas zamrazíte, můžete se z jejich chutí těšit po celou zimu. Zdroj: Shutterstock.com / mythja

Bylinky se mohou uchovávat různým způsobem, my se dnes zaměříme na zamrazení. Pokud máte prostor v mrazáku, neváhejte ani chvilku! Chlapi většinou nepochopí, proč chce žena v domácnosti velký mrazák, nebo dokonce mrazáky dva… Kromě několika párů, které znám, tento problém řeší většina známých. Ti pánové, kteří to chápou, tak povětšinou proto, že doma také vaří.

Mrazení bylinek je skvělým způsobem, jak uchovat výraznou chuť i vitamíny, na rozdíl od sušení, kdy se mnohdy chuť částečně vytrácí. Ano, je fakt, že ani zamrazené bylinky už nebudou nikdy vypadat jako čerstvé, ale to už bychom chtěli moc.

Zamrazit jen tak „lážo plážo“, to u bylinek nejde. Bylinky se mrazem vysuší a jejich barva se změní na tmavou až černou.

Čerstvě natrhané bylinky, které sklízejte nejlépe brzy ráno, co nejdříve zpracujte a uložte.

Bylinky ve vodě

Nejvychytanější a nejčastější způsob zmrazování je do tvořítek na led. Natrhané bylinky si omyjte pod tekoucí vodou a velikostně nasekejte podle sebe (ale musí se vejít do tvořítek). Buď si nachystejte kostky z jednoho druhu bylin, nebo si připravte směsku vhodnou přímo do určitého pokrmu. Zalijte vodou, nechte zamrazit a hotové kouzelné kostičky přendejte do nadepsaného sáčku (ne, nebudete si to pamatovat, sáček si opravdu nadepište!). Pořád píši o kostkách, ale to proto, že jiná tvořítka na led doma nemám. Můžete samozřejmě využít nepřeberné množství různých tvarů, ale ne s každým tvarem se dobře pracuje.

Tyto kostičky se nemusejí používat jen při vaření. Můžete například také překvapit návštěvu mátovými kostkami v nápoji.

Nasekané bylinky zalijte vodou, nechte zamrazit, hotové kostičky přendejte do nadepsaného sáčku a vraťte do mrazáku. Zdroj: Profimedia

Bylinky v oleji nebo másle

Postup je podobný jako v předchozím bodě, ale přeci jen nějaký rozdíl se najde. Po umytí bylinek se musí bylinky v tomto případě důkladně vysušit, až poté je lze olejem zalít. Opět si připravte buď mix, nebo jeden druh, i když je asi výhodnější si udělat kostky přímo do vašich oblíbených jídel.

Bylinkový vývar

Za mě ideál. Sáhnete do mrazáku, vhodíte do omáčky pár kostek a máte hotovo. Do tvořítek se lije vychladlý bylinkový vývar, který se neplní až po okraj tvořítka, neboť zvětší svůj objem. Opět nezapomeňte nadepsat sáček s kostkami!

Bylinky jídlo ochutí a soli pak postačí minimum Zdroj: Julia Sudnitskaya / Shutterstock.com

Suchá varianta

Nevyužívá se tak často, ale možnost to je. Stačí vybrané druhy bylinek omýt, dobře osušit, nakrájet dle libosti a vložit do uzavíratelných sáčků, ze kterých jemně vymáčkneme přebytečný vzduch. Z takto zamražených bylin odkrajujte/odlamujte podle potřeby.

