Proč je skvělé brambory před pečením zmrazit? Naše babičky to dělaly

Zmrazení brambor budí diskuze mezi mnoha hospodyňkami. Jedny říkají, že do mrazáku rozhodně nepatří, druhé naopak vysvětlují, proč je dobré je před pečením zamrazit.

Dávejte si pozor na výběr

Zamražení brambor vám paradoxně ušetří čas. Pomůže vám to v následném dělání bramborové kaše i hranolek. Důležité je vědět jakou odrůdu brambor máte, ne všechny se doporučují dávat do mrazáku. Při výběru se soustřeďte na to aby brambory měly růžovou slupku, ta obsahuje méně škrobu. Je důležité aby brambory, které mrazíte měly v sobě co nejméně škrobu, protože škrob se při mražení mění na cukr.

Zdravé brambory Zdroj: Profimedia

Hranolky

Kupované už mražené hranolky sice šetří čas, ale nechutnají tak skvěle jako ty, které si připravíte doma. Hranolky je přitom velmi jednoduché připravit. Oloupáte brambory, nakrájíte je na pravidelné proužky a necháte asi 10 minut namočené ve studené vodě. Tímto krokem z nich dostanete přebytečný škrob. Brambory nevysušujte, pouze nechte okapat na kuchyňské útěrce. Berte také na vědomí, že brambory s jakýmikoliv vadami nejsou vhodné k mražení. Následně hranolky osolte a obalte v pšeničné mouce, dávejte pozor na to, aby se mouka nesrazila. Poté je vložte na prkénko nebo tác a následně je opatrně vložte do mrazáku. Po několika hodinách přesuňte hranolky do vzduchotěsných vakuových sáčků nebo nádob na potraviny. Pomocí těchto kuchyňských vychytávek můžete hranolky skladovat až šest měsíců. Důležité ovšem je, že zmrazit můžete brambory jen jednou. Nezapomínejte je tedy včas vytáhnout z mrazáku a zkonzumovat.

Vakuové sáčky jsou dobrým pomocníkem v každé kuchyni. Zdroj: Profimedia

Bramborová kaše

Vychladlou bramborovou kaši vložte do vakuového sáčku nebo do nádoby vhodné do mrazničky a označte datumem. Bramborová kaše vydrží v mrazáku až dva měsíce. Na rozmrazování nespěchejte, nechte ji nejlépe v lednici po dobu jednoho až dvou dnů. Před konzumací ji můžete ohřát na sporáku, v mikrovlnné troubě, pomalém hrnci nebo klasické troubě. Pokud vám bude bramborová kaše připadat suchá, přidejte do ní trochu smetany nebo pár lžic másla. V závěru ji dle chuti posolte nebo opepřete.