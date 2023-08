Mohou se rajčata mrazit? Ano, když znáte správný postup, jinak je zničíte

Obecně se říká, že rajčata do mrazáku nepatří. Ale není to až tak pravda. S našimi tipy můžete tuhle šťavnatou zeleninu klidně poslat „k ledu“.

Rajčata se v kuchyni neztratí. Můžete je přidávat do omáček, salsy, leča, polévky nebo je použít jako dekoraci na různé obložené chleby. Bohužel životnost čerstvě utržených rajčat není nekonečná.

Konzervace na horší časy

Na videu uvidíte postup, jak zamrazit rajčata krok za krokem:

Pokud si chcete uchovat z těchto plodů to nejlepší, sněze je co nejdřív. Popravdě, neměl by to být ani takový problém. Rajčata jsou chutná, osvěžující a můžete je uplatnit ve spoustě pokrmů. Pokud jich ale máte moc, přemýšlejte nad jejich konzervací. Obecně se používají tři způsoby – sušení, zavaření, mražení. Máme pro vás malý průvodce všemi těmito způsoby zpracování. Záleží jen na vás, kterému dáte přednost.

Rajčata jsou plná důležitých vitaminů a minerálů. Zdroj: Profimedia

SUŠENÍ

Na sušení jsou ideální podlouhlé zralé (nebo lehce přezrálé) odrůdy. Po sklizni je nechte chvíli odležet, aby dostatečně vyzrály a přišly i o část vody.

Rajčata nakrájejte na čtvrtiny, odstraňte střed a semínka. Pak už je jen solte, posypte bylinkami (bazalkou, tymiánem, oreganáem či provensálským kořením). Sušit je můžete na slunci, v troubě (na 80–85 °C) nebo v sušičce (na 60–70 °C). Rajčata průběžně kontrolujte a obracejte. Průběžná doba sušení se odhaduje na 8 – 12 hodin. Sušená rajčata dejte zamrazit nebo naložte do olivového oleje.

Sušení rajčat na slunci trvá delší dobu. Zdroj: Profimedia

ZAVAŘOVÁNÍ

Zavařená rajčata jsou skvělou zásobou zeleniny na zimu. Plody spařte, oloupejte a nakrájejte na čtvrtky. Vložte je do zavařovací sklenice společně s bylinkami, které najdete na zahradě. Pak už stačí sklenici uzavřít a zavařit při teplotě 80 °C asi 30 minut. Poslouží vám jako základ leča nebo omáčky na špagety.

Rajčata před konzervací oloupejte a nakrájejte na kousky. Zdroj: Profimedia

ZAMRAŽENÍ

Pro tenhle způsob konzervace jsou nejvhodnější sladší, zralá rajčata. Je jedno, jestli jsou drobná jako cherry rajčátka nebo jde o větší odrůdy. Povrch rajčat nařízněte do tvaru „X“. Spařte je horkou vodou a vzápětí zase zchlaďte. Pak si vezměte menší nůž a zeleninu oloupejte a nakrájejte na větší kousky. Takto upravená rajčata nadávkujte do zip sáčků, případně do speciálních dóz na mražení potravin. V mrazáku vám takto vydrží klidně celý rok.

