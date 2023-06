Mrkvová bábovka s ořechy: Hotová bleskem, naprosto vláčná a chutná přímo božsky!

Mrkvová bábovka je v posledních letech absolutním hitem. Má zajímavou chuť a díky mrkvi je také neodolatelně vláčná. Recept na ni je navíc tak jednoduchý, že ji zvládne upéct i naprostý antitalent. Už jste ji ochutnali?

Mrkev je velmi ceněnou zeleninou. Nachází se v ní celá řada zdraví prospěšných látek a její pravidelná konzumace má na lidský organismus blahodárný vliv. Skvělá je jak samotná, tak v různých salátech či pečená společně s masem. Dokonale se ale hodí i do moučníků, kterým dodá vláčnost a naprosto báječnou chuť.

Jak upéct mrkvovou bábovku, se můžete podívat i v tomto videu:

Mrkev pro vlhkost i barvu

Spojení mrkve a sladkého těsta u spousty lidí stále vyvolává mírné obavy. Ty jsou ale naprosto zbytečné. Mrkev totiž v moučníku ztratí svou typickou chuť a namísto ní těstu předá jen požadovanou vlhkost a také nádherně zlatavou barvu. Stejně tak funguje třeba i cuketa. Tyto dva druhy zeleniny se proto velmi často přidávají například do koláčů, buchet, perníků anebo bábovek.

Pokud se vám často stává, že namísto jemné, nadýchané a vláčné bábovky vyndáte z trouby „dusivku”, zkuste ji příště vylepšit právě nastrouhanou mrkví. Z výsledku budete naprosto odzbrojeni.

Mrkev se skvěle hodí i do moučníků. Takový mrkvový dort zná snad každý. Zdroj: Profimedia

Mrkvová bábovka s ořechy

Příprava mrkvové bábovky není nijak složitá. Samotný recept je pak „hrníčkový”, a tak ani není třeba ingredience nijak složitě vážit. Upéct ji zkrátka zvládne pod dozorem i malé dítě.

Mrkvová bábovka má nádhernou barvu. Zdroj: Shutterstock

Těsto na mrkvovou bábovku

Abyste se v průběhu přípravy těsta už nijak nezdržovali, začněte tím, že si nastrouháte mrkev. Budete potřebovat celkem 4 plné hrnky nastrouhané mrkve. Pak si nachystejte dostatečně velkou mísu a v ní vyšlehejte do pěny 3 žloutky s 1 hrnkem cukru a 1 sáčkem vanilkového cukru. Do pěny vmíchejte 1/2 hrnku mléka a 1/2 hrnku rostlinného oleje.

V jiné nádobě smíchejte 2 hrnky polohrubé mouky s 1 sáčkem prášku do pečiva a „suchou” směs pomalu zašlehejte do žloutkové pěny. Do těsta následně přimíchejte také připravenou nastrouhanou mrkev a 1 hrst nahrubo nasekaných vlašských ořechů. Nakonec si ze 3 bílků a špetky soli ušlehejte pevný sníh, který stěrkou vmíchejte do těsta. Pracujte přitom opravdu opatrně a těsto namísto zběsilého míchání spíše jen lehce překlápějte, aby zůstaly vzduchové bublinky ve sněhu neporušené.

Těsto nalijte do máslem vymazané, hrubou moukou vysypané formy na bábovku a dejte péct na zhruba 30 až 40 minut do trouby vyhřáté na 180 stupňů Celsia. Pokud si nebudete jisti tím, že je bábovka dostatečně propečená, otestuje ji známým trikem se špejlí. Špejli zapíchněte do těsta, a pokud je po vytažení suchá a neulpělo na ní žádné těsto, je bábovka hotová.

Hotovou bábovku nechte zcela zchladnout a pak už ji jen poprašte moučkovým cukrem a servírujte.

TIP: Kromě ořechů můžete do bábovky přidat také v rumu namočené rozinky. S mrkvovým korpusem si totiž náramně rozumí.