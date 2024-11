Pokud stále nemáte nápady, jakou sladkou tečkou pohostit návštěvu, už nemusíte hledat. Udělejte jim tyto mrkvové rohlíčky. Stačí mák, švestky, rum a mrkev. Je to snadné, podívejte.

Podzim je tu. Venku je sice zima, deštivo a zkrátka a dobře nevlídno, ale i tato atmosféra má něco do sebe. Blíží se Vánoce, a to znamená, že lidé se rádi vidí, pořádají se různé večírky a návštěvy, a do lidí se opět vrací jakýsi duch sounáležitosti.

Návštěvy jsou sice příležitost nesmírně krásná, jenže všem už jaksi docházejí nápady, co dát vzácným hostům na stůl. Obzvláště u dezertů je situace zvláště zapeklitá. Pokud tedy potřebujete načerpat trochu té inspirace, udělejte tyto mrkvové rohlíčky. Jsou naprosto delikátní, jednoduché a jejich příprava trvá jen pár chvil.

Mrkvové rohlíčky se švestkami

Švestky jsou klasické podzimní ovoce. To znamená, že švestková náplň těchto rohlíčků bude perfektní k navození podzimní atmosféry. Vezměte si 80 gramů sušených švestek. Nadrobno je nakrájejte, a poté je dejte do misky či větší skleničky a zalijte je 50 mililitry rumu.

V tom švestky nechte, dokud nenabobtnají, a můžete se pustit do přípravy těsta. 200 gramů mrkve oloupejte a najemno nastrouhejte. Poté mrkev přendejte do mísy a přidejte k ní 400 gramů hladké mouky, balíčkem kypřícího prášku a špetku soli.

close info Tatiana_Pink / Shutterstock zoom_in Sušené švestky vypeckujte, nakrájejte na malé kousíčky, a následně je naložte do rumu.

Dále přidejte 250 gramů měkkého másla nakrájeného na kostičky a 1 vejce. Všechny ingredience zamíchejte a vypracujte z nich hladké a nelepivé těsto. Jakmile budete mít těsto vypracované, dejte jej na půl hodiny odpočívat do lednice.

Nyní se můžete opět přesunout k náplni. Uvařte 200 gramů mletého máku v 200 mililitrech mléka. Na dochucení přidejte zhruba 80 gramů moučkového cukru a kůru nastrouhanou z 1 citronu. Poté do směsi vmíchejte švestky, a následně nechte vychladnout.

Za chvíli hotové a delikátní

Těsto už by mělo být, jak se patří, odpočaté. Vyndejte jej z lednice a rozdělte na čtvrtiny. Každou čtvrtinu rozválejte pomocí válečku. Každou čtvrtinu těsta rozkrájejte na zhruba 8 trojúhelníků. Na každý trojúhelník následně dejte lžičku švestkovo-makové náplně a těsto stočte do rohlíčků.

Rohlíčky pak rozložte na plech vyložený pečícím papírem a dejte do trouby. Pečte při teplotě 190 stupňů celsia po dobu asi 15 minut, než budou rohlíčky dozlatova, nebo spíše do jemně oranžova upečené. A máte hotovo. Už jen stačí je nechat vychladnout a můžete servírovat krásný podzimní dezert. Dobrou chuť!

