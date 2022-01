Rychlý mrkvový dort podle Kluků v akci: Super ke kávě i jako dárek k narozeninám

Přestože jsou klasické dorty na pohled nádherné, chuťově už ve většině případů o žádný zázrak nejde. Suchý korpus v kombinaci s hutným máslovým krémem ostatně nemá moc velkou šanci zaujmout, a tak se mnozí snaží hledat nejrůznější alternativy. Jednou z nich je i úžasný mrkvový dort, který je díky obsahu mrkve krásně vláčný a tvarohový krém jej dovádí k absolutní dokonalosti. Připravte si jej tak, jak jej dělají Kluci v akci!

Dortům složených ze žloutkového piškotu a máslového krému už takřka odzvonilo a lidé, častokrát i v důsledku dodržování zdravého životního stylu, přesedlali spíše na lehčí moučníky, které jsou leckdy i mnohem chutnější než známé klasiky. Jednou ze zdravějších variant je i mrkvový dort. Je úžasně lehký, vláčný a neodolatelně chutný. K tomu všemu nádherně vypadá, a tak se z něj snadno stane i ideální dárek k narozeninám.

Mrkvový dort je tak šťavnatý, že se zcela obejde i bez polevy. Zdroj: Tatiana Volgutova / Shutterstock.com

Jak upéct mrkvový dort

Pečení mrkvového dortu patří k těm nejsnazším postupům v kuchyni. V podstatě se jen všechny ingredience smíchají dohromady, těsto se nalije do dortové formy a vloží do trouby upéct. I u snadné přípravy je ale třeba dbát na několik málo pravidel, díky kterým dort dovedete k absolutní dokonalosti.

I když můžete tuto radu považovat za zbytečné patlání dalšího nádobí, držte se jí. Při přípravě mrkvového dortu vždy nejdříve v jedné míse smíchejte suché suroviny a v jiné ty „mokré”. Až nakonec obě části bleskově spojte a ihned těsto vlijte do formy. Čím déle byste propracovávali všechny suroviny dohromady, tím hutnější a těžší těsto by nakonec vzniklo. Zapomeňte tedy na zdlouhavé vyšlehávání.

Vždy dbejte na to, aby suroviny z lednice byly pokojové teploty. Chlad totiž nesvědčí prášku do pečiva, případně jedlé sodě. Těsto by sice v troubě krásně naběhlo, ale po upečení by dort spadl.

Mrkvový dort můžete ozdobit malými marcipánovými mrkvičkami. Zdroj: Profimedia

Úžasný mrkvový dort podle Kluků v akci

Budete potřebovat

Na dort:

200 g celozrnné jemné pšeničné mouky

5 velkých vajec

200 g třtinového cukru

1 sáček vanilkového cukru

1 citron

500 g mrkve

150 g mletých vlašských ořechů

150 g strouhaného kokosu

300 ml slunečnicového oleje

20 g jedlé sody

1/2 lžičky soli

Na krém:

150 g másla

100 g cukru

1 sáček vanilkového cukru

750 g měkkého tvarohu v alobalu

1 kelímek 33% šlehačky ke šlehání

100 g mletých ořechů na ozdobení

Postup:

V první řadě si na struhadle najemno nastrouháme mrkev a dáme si ji na chvíli stranou. V jedné míse vyšleháme celá vejce s oběma cukry a přidáme k nim kůru z jednoho citronu, citronovou šťávu, olej a nastrouhanou mrkev. V jiné míse společně promícháme mouku, ořechy, kokos, jedlou sodu a sůl. Obě směsi spojíme ruční metlou v jednu a vzniklé těsto nalijeme do vymazané a vysypané dortové formy, kterou vložíme do trouby vyhřáté na 170 °C. Dort pečeme asi 50 minut. Stav propečení můžeme zkontrolovat starým známým trikem se špejlí. Pokud je špejle po vytažení z těsta čistá, dort je hotový.

Po upečení necháme dort vychladnout a pustíme se do přípravy krému. Změklé máslo vyšleháme s oběma cukry a vmícháme do něj tvaroh a na závěr také vyšlehanou šlehačku. Vychladlý korpus podélně rozřízneme na dvě části a bohatě jej pomažeme připraveným krémem. Dort přiklopíme a ze všech stran jej potřeme zbylým krémem. Na závěr dort po stranách obalíme v mletých oříškách.

TIP: Do mrkvového dortu můžete přidat i nejrůznější koření. Skvěle v něm vynikne například skořice, špetka muškátového oříšku, anebo lžička mletého zázvoru. A pokud chcete ještě pozvednout estetickou stránku dortu, ozdobte jej malými marcipánovými mrkvičkami.