Je vhodné zamrazit těsto na cukroví či cukroví samotné? Kterým druhům to nevadí?

Pečení vánočního cukroví je v plném proudu a pokud jste to i vy letos přepískli s množstvím těsta, pak nezoufejte, nemusíte ho vyhazovat. Některá těsta na cukroví se totiž dají zamrazit. A to samé platí i o cukroví samotném. Prozradíme vám jaké a jak na to!

Možná jste letos přecenili své síly a připravili si až moc těsta na vánoční cukroví, které nespotřebujete. Nezoufejte, nic nepřijde vniveč! Některá těsta se totiž dají zamrazit a vy je pak můžete vytáhnout v průběhu roku, až dostanete na cukroví opět chuť. Jaká těsta to jsou a jak je správně zamrazit?

Možná se budete divit, ale mrazák je velkým pomocníkem při zamrazování všemožných moučníků a také těst. Můžete zamrazit kynuté, listové, tvarohové, piškotové, linecké, ale i nudlové těsto. Pokud ho tedy máte přebytek, nic nevyhazujte, uvidíte, že na Velikonoce nebo až vás bude honit mlsná, přijde vhod. Pouze ho vyndáte z mrazáku, necháte roztát a můžete péct.

Linecké těsto se dá zamrazit. Zdroj: Shutterstock.com / AGfoto

Jak správně zamrazit těsto a cukroví

Jak takové těsto správně zamrazit? Uděláme z něj bochánky, které zabalíme do potravinové fólie a dáme do mrazničky. A co výrobky z něj? Produkty z listového nebo tvarohového těsta a slané pečivo můžeme také v sáčku zamrazit. Když ho pak chceme jíst, stačí ještě zmrzlé cukroví vyskládat na plech postříkaný vodou a nechat v troubě rozpéct. Koláče, buchty, dorty nebo piškotové pečivo se musejí nechat rozmrazit při pokojové teplotě. Kynuté pečivo, vánočky, bochánky, koláče nebo buchty, zabalte ještě teplé do alobalu a zamrazte až po vychladnutí.

Těsto na cukroví i cukroví samotné by se mělo v chladu samozřejmě skladovat také. Ideální je tak sklep nebo balkón. Pokud ani jedno z toho nemáte, postačí tmavé místo. Takové perníkové a linecké těsto vyžaduje vyšší vlhkost, můžete ho tedy skladovat pečlivě zabalené v lednici. To samé platí i pro nepečené cukroví. To zabalíme do alobalu a také dáme do ledničky, či těsto na něj do mrazáku.

Křehká linecká kolečka patří mezi nejoblíbenější vánoční cukroví Zdroj: AnikonaAnn / Shutterstock.com

Zamrazujte pouze cukroví s nižším množstvím tuku

Obecně platí, že se dá zamrazit cukroví s nižším množství tuku. To hodně tučné by totiž mohlo žluknout. Ohrožené druhy tedy dávejte do uzavíratelného boxu vystlaného alobalem. V něm vydrží nejdéle a nenatáhne do sebe ostatními pachy mrazničky.

Zkrátka a dobře zamrazování těst se vůbec nebojte. Vždyť i v supermarketech je naleznete zamrazená a stačí, když je doma rozmrazíte a jsou připravena k použití. Cukroví a těsta zamrazujte při teplotě nižší než -18 °C a nezapomeňte je do půl roku spotřebovat. To nebude takový problém, nemyslíte?

