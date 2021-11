Myslivecké knoflíky: Nejlepší oříškové cukroví, které jste jedli. Zmizí první!

Cukroví, které se skládá z lahodného lineckého těsta a oříškové čepičky, patří mezi méně známé vánoční pečivo. A to je škoda. Zavděčí se těm hospodyňkám, které rády připravují cukroví v předstihu a strávníkům, jež nedají dopustit na plnou oříškovou chuť. Jak upéct myslivecké knoflíky?

Vánoční cukroví, inspirované dvoubarevnými knoflíky, které jsou typické pro myslivecké kabáty, by letos rozhodně nemělo chybět mezi dalšími druhy. Jeho výhodou je, že základ pro bílkovo-oříškovou čepičku tvoří linecké těsto. Myslivecké knoflíky tedy můžete péct zároveň i s lineckým cukrovím.

Linecké pečivo slepované marmeládou. Zdroj: Shutterstock.com / JeniFoto

Linecké těsto

Linecké těsto patří do skupiny křehkých těst. Tedy těch, které se skládají jen z pár ingrediencí, nepotřebují kypřidla, prospěje jim odležení v lednici a při přípravě ocení chladnější podmínky. Vyvarujte se tedy usilovnému hnětení, které by těsto zahřálo. Špatně by se s ním potom pracovalo. Nejdříve z tuku, mouky a cukru vytvořte v míse drobenku. Tu pak přesypejte na vál, přidejte další ingredience a ručně je spojte do hladkého těsta. To pak vytvarujte do ploché cihličky, zabalte ji do potravinové fólie a dejte do ledničky. Výhoda cihličky je, že se po vyndání z chladu rovnoměrně prohřeje a snadněji se vyvaluje.

Myslivecké knoflíky

Na myslivecké knoflíky budete potřebovat 250 g hladké mouky, 125 g másla, 80 g cukru, 2 žloutky a 2 lžíce mléka. Na náplň 200 g prosátých mletých vlašských ořechů, 200 g cukru moučka, 4 bílky a na ozdobení vlašské ořechy v celku nebo loupané mandle.

Myslivecké knoflíky - postup

Z mouky, másla, cukru, žloutků a mléka vytvořte hladké těsto a uložte ho na 2-3 hodiny do lednice. V těstu se rozloží lepek a při vyvalování se nebude tolik trhat. Mezitím si ušlehejte sníh z bílků do tuha. Poté postupně přimíchávejte mleté ořechy smíchané s moučkovým cukrem. Z rozváleného křehkého těsta vykrojte kolečka a lžičkou na něj naskládejte ořechovou náplň. Můžete použít také zdobící sáček. Nakonec čepičku ozdobte čtvrtinou vlašského ořechu nebo jednou celou loupanou mandlí. Pečte při teplotě 170 °C cca 10–15 min, dozlatova. Hotové cukroví uložte do krabice a tu dejte do chladu. Myslivecké knoflíky se do Vánoc rozleží a změknou.

