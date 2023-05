Nadívaná kuřecí prsa. Trik s alobalem a pečicím papírem úžasně zrychlí přípravu

Při rozhodování, co uvařit na rychlý oběd nebo večeři, sáhneme většinou po kuřecím. Jeho příprava nezabere tolik času jako u ostatního masa. Máte ovšem pocit, že jste snad vyzkoušeli všechny druhy receptů a už nemáte nápad natož fantazii, jak připravit kuřecí prsa, aby byla chuť jiná než obvykle? Zkuste náš recept na nadívaná prsa a použijte trik s alobalem!

Vycpaná kapsa

Připravte si očištěná kuřecí prsa bez kůže. Nožem nařízněte prostředek prsou a několika dalšími vnitřními řezy vytvořte kapsu. Aby se kapsa v mase nezatáhla při rychlém pečení, je třeba ji dočasně vycpat. K tomu použijte například pomačkaný alobal. Nacpěte ho dovnitř. Maso pak dejte na pánev s tukem a zprudka orestujte. Po vyjmutí masa z tuku alobal vyjměte, maso osolte a dochuťte pepřem nebo jiným kořením.

Jak na to, se podívejte ve videu:

Aby kapsa nezůstala prázdná

Maso naskládejte do pekáčku kapsou nahoru. V míse si připravte nádivku ze tří bílků, na kostičky nakrájeného tvrdého sýra a nezapomeňte přidat i své oblíbené bylinky. Hodí se listová petržel, rozmarýn, bazalka, pažitka. Vše zamíchejte. Do každé kapsy nalijte tuto směs. Kapsu uzavřete strouhaným čedarem, který upravíte tak, aby vytvořil hnízdo. Je to důležité proto, že do každého hnízda posadíte žloutek. Na žloutky přidejte opět trochu nastrouhaného čedaru. Maso podlijte vodou. Pekáček vložte do trouby a pečte 10 – 15 minut na 170 °C.

Kuřecí kapsa se sýrem je skutečnou lahůdkou. Zdroj: Shutterstock

Příloha

Takto připravená kapsa z kuřecího masa je bohatá. Protože jste do ní vložili hodně sýra, není potřeba volit kalorické přílohy jako jsou hranolky nebo krokety. Zvolte spíše lehký zeleninový salát, anebo jednoduše přidejte nakrájenou syrovou zeleninu.

Vyměňte alobal za pečicí papír, jablko nebo hrušku

Vzhledem k tomu, že alobal může při styku se solí uvolňovat hliník, máme pro vás vychytávku. Namísto hliníkové folie vycpěte masovou kapsu pomačkaným pečicím papírem. Další možností je rozkrojené jablko nebo hruška. Vložte rozkrojené jablko do masa tak, aby nakrojená plocha směřovala co nejhlouběji do kapsy. Máte-li menší plod, strčte ho do kapsy celý. Další vychytávkou je tlustostěnná paprika nebo oloupaná kedlubna. Po restování masa na pánvi jablko nebo zeleninu nevyhazujte. Přidejte je do pekáčku k masu. Jsou to chutě, které se k sobě hodí.

Různé náplně

Náplně do kuřecí kapsy můžete měnit podle toho, co máte v chladničce. Základem budou bílky. Můžete přidávat nakrájenou šunku, slaninu, na kostičky nakrájenou papriku. Mějte fantazii. Jistě si pochutnáte, a navíc vás bude bavit vymýšlet, čím si kuřecí kapsy naplníte.

