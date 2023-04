Nejlepší velikonoční nádivka pro opravdové chlapy. Takhle se dělávala na horách

K jaru, a hlavně k Velikonocům, nádivka prostě patří. Existuje celá řada receptů, jak takovou nádivku připravit, aby chutnala skutečně všem? Může být s uzeným masem, šunkou, kopřivami, ale i bez masa a s jinými bylinkami. Jak se připravovala nádivka v jizersko-krkonošské oblasti?

Velikonoční nádivka je skutečná lahůdka, pokud se umí dobře připravit. Naštěstí existuje nepřeberné množství variant, ze kterých si vybere opravdu každý. My vám dnes představíme recept na nádivku pro opravdové chlapy z hor.

Na přípravu poctivé velikonoční nádivky budete potřebovat 300 g vepřového plecka, 300 g uzeného bůčku a 300 g kuřecího masa. To můžete klidně vyměnit za jiné maso. Skvělé je jehněčí, kůzlečí, krůtí nebo telecí. Důležité je, aby bylo jemné.

Do vody k masu přidejte pepř, nové koření, bobkový list, špetku tymiánu a špetku rozmarýnu.

Jehněčí maso k Velikonocům patří Zdroj: marco mayer / Shutterstock.com

Vyzkoušejte telecí, kůzlečí či jehněčí maso

Dále si připravte 500 g tvrdých rohlíků, což je asi 11 rohlíků, sůl, pepř, muškátový oříšek, 6 vajec, pažitku, petrželku, libeček, kopřivy (které lze i vynechat), česnek, máslo a strouhanku.

Začněte tím, že maso uvaříte v osolené a okořeněné vodě, necháte vychladnout a pak nakrájíte na kostičky. Stejně tak nakrájejte na kostičky i rohlíky, které zalijte přecezeným vývarem z masa tak, aby byly potopené.

Kopřivy můžete v nádivce vynechat, ale chutnají v ní skvěle Zdroj: Shutterstock

Vynechat můžete kopřivy a raději použít jiné bylinky

Maso následně smíchejte s namočenými rohlíky, osolte, opepřete, přidejte trochu muškátového oříšku a bylinky. Lze přidat i houby - sušené, mražené i nakládané.

Oddělte žloutky od bílků a žloutky vmíchejte do masa. Z bílků ušlehejte sníh a zamíchejte ho do směsi. Následně dejte do zapékací misky vymazané máslem a vysypané strouhankou. Pečte v předehřáté troubě na 180 °C jednu hodinu.

Nádivku pak můžete jíst teplou i studenou.

