Nádivka z toustového chleba podle Pohlreicha: Lahodná a nadýchaná.

Nadívaná drůbež je symbolem přicházejícího jara, ovšem nádivky obecně můžete připravovat kdykoli během roku. Jsou takovým bonusem k hlavnímu jídlu, proto se většinou podávají ke svátečnímu obědu.

Základem každé nádivky je bílé pečivo, které dobře nasákne tekutiny, používá se tak veka či starší rohlíky, které namočíme do mléka a poté smícháme s vejci nebo jen žloutky. Do základu pak můžete přidat další ingredience dle vaší chuti, a to nasekané bylinky, uzené maso či šunku a další. Existují i suroviny, které jsou na nádivku obzvlášť vhodné, a tak můžeme nádivky rozdělit na jednotlivé typy, právě podle převažující chuti konkrétní suroviny.

Z jedlých kaštanů

Jedlé kaštany dodají nádivce plnou a lehce nasládlou chuť, jen pozor, ať vyberete v obchodě skutečně dobré kaštany. Vyplatí se připlatit si za italské, vyhýbejte se dovezeným z Asie, bývají červivé a chemicky ošetřené. Kaštany nejprve namočte asi na 10 minut do vody, lepší je přelít je vroucí vodou a zbavit je tak nečistot a bakterií. Poté je nařízněte do kříže a vložte na pečicí papír do trouby vyhřáté na 180 °C asi na 20 minut. Po upečení je vyloupejte a můžete dál zpracovávat do nádivky.

Kvalitní kaštany se upečou rovnoměrně. Chuť takové nádivky je úžasná. Zdroj: Profimedia

Ořechová a mandlová

Zatímco do ořechové nádivky se přidávají nahrubo nasekané vlašské ořechy, mandlová nádivka snese mandle celé, a to spařené a vyloupané. Hodí se třeba do nejrůznějších masových závitků.

Houbová náplň

Pokud máte na nádivku připravené čerstvé houby, bude chutnat fantasticky. Houby očistěte, pokrájejte na kousky a poduste na másle. Vhodné jsou i žampiony, ovšem spíše ty sterilované, podušené s kmínem.

Houbové nádivky se s oblibou připravují i ve slaných závinech. Zdroj: Profimedia

Chlebová

Pokud nechcete používat bílé pečivo, báječnou nádivku vykouzlíte i s chlebem. Stačí osmažit chlebové kostičky, které se dávají do pánve až na závěr, a to třeba ke směsi cibule, jablíčka, celeru a cibule, bylinek a petrželky. Chlebovou nádivku můžete podávat i jako přílohu k pečenému masu.

Velikonoční

Klasikou mezi nádivkami je ta velikonoční. V takzvané hlavičce nesmí chybět mladé kopřivy, čerstvá vajíčka a uzené. Někdo místo kopřiv dává špenát, někdo se zase vyhýbá masu. Receptů jsou desítky.

Drůbež je nutné naplnit až po okraj a otvor zašít nebo zajistit špejlí. Zdroj: Profimedia

Pečené kuře s nádivkou z toustového chleba podle Pohlreicha

Suroviny:

celé kuře

1 cibule

3 lžíce másla

hladká mouka

drůběží vývar

sůl



Na nádivku:

3 vejce (žloutky a bílky zvlášť)

250 ml mléka

400 g toustového chleba

300 g slaniny

3 vejce

hrst nasekané petržele

muškátový oříšek

sůl

pepř

Postup:

Žloutky smíchejte s mlékem, přidejte trochu muškátového oříšku a toustový chléb na kostičky. Přimíchejte nakrájenou slaninu, petržel, sůl a pepř dle chuti.

Z bílků a špetky soli vyšlehejte sníh, který pak po částech vmíchejte do nádivkové směsi.

Kuře ze všech stran osolte a poté ho pečlivě naplňte hotovou nádivkou. Špejlí pak kuře uzavřete.

Cibuli nahrubo nakrájejte a pak ji rozprostřete do pekáčku. Přidejte máslo a vložte kuře, ovšem zády nahoru. Na závěr podlijte asi sklenkou vody.

Ze zbytků nádivky vytvarujte rukama koule a vložte ke kuřeti do pekáčku. Ten pak položte na plech a vložte do trouby vyhřáté na 180 °C. Pečte asi hodinu a půl a občas podlévejte výpekem. Posledních asi 20 minut pečte kuře otočené zády dolů.

Hotové kuře vyjměte z pekáčku a udržujte v teple. Výpek sceďte a svařte na pánvi. Zaprašte hladkou moukou, promíchejte a poté zalijte studeným vývarem. Povařte asi 15 minut a dle potřeby osolte.

Kuře podávejte naporcované spolu s nádivkou, přelité omáčkou.

Zdroje:epochalnisvet.cz, fresh.iprima.cz